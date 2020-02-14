"Моя любов тобі до ср*ки!" Данилко оригинально поздравил с Днем Валентина

Украинские артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, спел шуточную песню, посвященную Дню Влюбленных.

Видео он выложил в своем Instagram. На нем певец сидит за пианино, а рядом с ним стоит неизвестная девушка (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Данилко оригинально поздравил с Днем Валентина Скриншот с видео

"Моя любов тобі до ср*ки!" – говорится в припеве к песне. После исполнения Данилко вместе с коллегой громко рассмеялись.

Пользователи оценили поздравление. "За душу!", "Огонь!", "Шедевр!" – пишут они в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, как звезды поздравляли своих любимых с романтическим праздником – Днем святого Валентина.

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