"Мисс Украина 2019": в Киеве определили победительницу. Фото красавицы

В четверг, 12 сентября в Киеве состоялось финальное шоу национального конкурса красоты “Мисс Украина 2019", победительницей которого стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.

Ее выделили среди других конкурсанток жюри Екатерина Кухар, Павел Зибров, Ирина Горовая и другие представители шоу-бизнеса.

Паша стала обладательницей звания самой красивой девушки в стране, а также получила денежный приз в размере 400 тысяч гривен. Корону девушке вручала "Мисс Украина 2018" – Леонила Гузь.

Маргарита Паша instagram.com/margoritapasha

Известно, что в 2018 году Маргарита Паша получила степень магистра по специальности “менеджмент” (“менеджмент внешнеэкономической деятельности”), на данный момент является студенткой Киевского института международных отношений (3й курс магистратуры по специальности “международное право”).

Также она является мастером спорта по художественной гимнастике.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал фото всех участниц конкурса Мисс Украина 2019. На них можно увидеть всех 24-х претенденток.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!