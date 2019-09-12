"Мисс Украина 2019": в Киеве определили победительницу. Фото красавицы

В четверг, 12 сентября в Киеве состоялось финальное шоу национального конкурса красоты “Мисс Украина 2019", победительницей которого стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.
Ее выделили среди других конкурсанток жюри Екатерина Кухар, Павел Зибров, Ирина Горовая и другие представители шоу-бизнеса.
Паша стала обладательницей звания самой красивой девушки в стране, а также получила денежный приз в размере 400 тысяч гривен. Корону девушке вручала "Мисс Украина 2018" – Леонила Гузь.
Маргарита Паша
instagram.com/margoritapasha
Известно, что в 2018 году Маргарита Паша получила степень магистра по специальности “менеджмент” (“менеджмент внешнеэкономической деятельности”), на данный момент является студенткой Киевского института международных отношений (3й курс магистратуры по специальности “международное право”).
Также она является мастером спорта по художественной гимнастике.
Мои хорошие ,голосование за титул "Мисс зрительских симпатий",продолжается )!!!💪🏻🥰 На данный момент мы на 2-ом месте ((,очень напряжённая борьба... Прошу всех меня поддержать ,отправляйте смс на номер 7576 с цифрой 15(можно отправлять неограниченное количество смс). Благодарю Всех за поддержку 😇🙏🏻😇!!! 12-го сентября ,дворец "Украина",в 19:00,финал конкурса "Мисс Украина",приходите поддержать меня )))😇😇😇🇺🇦🇺🇦🇺🇦 @missukraine_official Всех с нетерпением жду !!!💕💕💕❤️❤️❤️#missukraine2019 #миссукраина2019 #пашамаргарита#
Целый год команда @missukraine_official проводила кастинг , они отобрали ТОП- 50 самых красивых девушек страны,и мне посчастливилось пройти в ТОП-24 и участвовать в финале конкурса "Мисс Украина 2019" 🇺🇦,я представляю город Харьков ))) Я благодарна команде @missukraine_official и нашим партнерам @four_seasons_club ,здесь невероятная атмосфера и природа 😍😍😍💕💕💕#missukraine2019 #миссукраина2019 #пашамаргарита #4сезона
Филантроп — это человек, который по доброте душевной помогает всем нуждающимся. Это слово происходит от греческого прилагательного philanthropos, где phil- — "любящий" + anthropos "человек". Филантропия — человеколюбие, забота об улучшении участи всего человечества. Филантропия ,таким образом, означает "человечность, благотворительность". P.s. Несмотря ,на тот,что мне только 24-года ,Самый главный и постоянно повторяющий вопрос ,в моей голове ,это : "Как сделать этом мир лучше ,людей счастливее ,добрее ...и что я могу оставить после себя". Жить в своё удовольствие(быть эгоцентричным эгоистом ) - может каждый ,разве в этом заключается "смысл жизни "!?🤷🏼♀️#filantropia #charity #missukraine2019 #goals #sense#life#choice #kind
Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал фото всех участниц конкурса Мисс Украина 2019. На них можно увидеть всех 24-х претенденток.
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