"Магия и талант!" Песня "Дизель шоу" про родную страну довела до слез украинцев

Актеры "Дизель Шоу" вызвали ажиотаж в сети трогательным исполнением песни "Мамо Україна".
Они написали текст на музыку хита легендарного артиста Кузьмы Скрябина (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Дизели" в очередной раз доказали, что могут быть не только уморительно смешными, но и невероятно трогательными! Авторы проекта написали новый текст на любимый народный хит Кузьмы Скрябина "Мам!", – сказано в описании.
Актеры "Дизель студио" – "Мамо Україна"
Кадр из видео
Номер дополнила песочная анимация, а на экране картины сменяли друг друга во время исполнения песни. Художественную композицию создала талантливая художница Вероника Сывороткина. Пользователи написали в комментариях, что это было настолько трогательно, что некоторые даже прослезились.
"Дизель студио" – "Мамо Україна"
Кадр из видео
"Молодцы. Слезу пустил за Украину", "Шикарно, из-за песни плакать начала. Это песня Кузьмы Скрябина", "Вы такие молодцы, песней коснулись сердца. Удивительно. Это магия и талант", "Супер номер. Про Украину молодцы", – прокомментировали поклонники.
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