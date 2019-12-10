"Магия и талант!" Песня "Дизель шоу" про родную страну довела до слез украинцев

Актеры "Дизель Шоу" вызвали ажиотаж в сети трогательным исполнением песни "Мамо Україна".

Они написали текст на музыку хита легендарного артиста Кузьмы Скрябина (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Дизели" в очередной раз доказали, что могут быть не только уморительно смешными, но и невероятно трогательными! Авторы проекта написали новый текст на любимый народный хит Кузьмы Скрябина "Мам!", – сказано в описании.

Актеры "Дизель студио" – "Мамо Україна" Кадр из видео

Номер дополнила песочная анимация, а на экране картины сменяли друг друга во время исполнения песни. Художественную композицию создала талантливая художница Вероника Сывороткина. Пользователи написали в комментариях, что это было настолько трогательно, что некоторые даже прослезились.

"Дизель студио" – "Мамо Україна" Кадр из видео

"Молодцы. Слезу пустил за Украину", "Шикарно, из-за песни плакать начала. Это песня Кузьмы Скрябина", "Вы такие молодцы, песней коснулись сердца. Удивительно. Это магия и талант", "Супер номер. Про Украину молодцы", – прокомментировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская служба Apple Music назвала десять самых популярных музыкальных композиций 2019 года. В России первую строчку занял украинский поп-дуэт Artik&Asti с композицией "Грустный дэнс".

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