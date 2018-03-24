"Лютая ненависть": российского продюсера не впустили в Украину

Российскому продюсеру Александру "Хип" Пономареву запретили въезд в Украину на три года.

Экс-продюсер групп "Наутилус" и "Би-2" узнал об этом, когда перевозил тяжело больного отца из Москвы в Одессу. Соответствующий пост он разместил в Facebook, однако сейчас он недоступен.

"Проснулся в Минске в пять утра, сна нет, сердце болит, а, корвалол закончился. Позвонил в Одессу, слава Богу, доехали, отец живой, но, ничего не понимает после этой адской дороги. Не был уверен, что это всё нужно выплеснуть, но, теперь терять уже нечего. Мы вчера, на специально оборудованном автобусе перевозили из Москвы в Одессу к родной сестре тяжело больного отца. Экипаж — два водителя-хохла, дочь Вероника, друг Вася и сиделка-узбечка Соня", – начал свой рассказ Пономарев.

По его словам, по дороге отцу становилось хуже, и он вообще перестал понимать, где находится.

"Быстро пролетели белорусскую границу, и тут началось. После всех проверок, прекрасно видя состояние больного, меня приглашают на отдельный разговор. В комнате пять человек, включенная камера, и один человек, который все записывал. Я сразу все понял, но был уверен, что в такой ситуации ничего страшного не произойдёт, это необходимая формальность. Но злобные улыбки и лютая ненависть в глазах дали мне понять, что сейчас случится беда", – отметил продюсер.

По словам Пономарева, его сразу начали называть "Хипом".

"Всем видом дав понять, что наконец-то им попалась крупная рыбешка, и они все про меня знают. Видимо, быстро прошерстив Сети и "Инстаграм", они не сомневались, что каждый год все свои лучшие дни я провожу в Крыму. Это было глупо отрицать, потому что все крымские фото – самые счастливые. Началась настоящая травля. Два с половиной часа визга, крика, угроз, запугиваний, унижений за "неоднократное незаконное посещение временно оккупированных территорий". На трех листах заставили меня расписать все адреса и телефоны крымских друзей и подруг, клянусь вам, как в лучших фильмах про Гестапо. Только это было не кино", – возмутился россиянин.

Он уточнил, что в это время его отцу становилось все хуже.

"На просьбу вызвать скорую, ответили злорадной ухмылкой. Результат – запрет на въезд в Украину на три года. Это значит, что, я уже не увижу живого отца, все это время не смогу посетить могилу матери в Одессе и обнять родную сестру. Дали попрощаться с отцом и выкинули с сумкой в чистом поле. Вероника разрыдалась. Пешком перешел белорусскую границу, на попутках добрался до Гомеля, а потом и до Минска", – написал Пономарев.

Продюсер возмутился, заявив, что не понимает, какое преступление совершил.

"Какое преступление я совершил, чтобы несколько обезумевших солдафонов так надо мной измывались? Я никогда в жизни не чувствовал на себе столько недочеловеческой ненависти! Может, это просто от бессилия и собственной ничтожности? Но причем тут отец!? Ладно, жизнь все расставит по местам, и всем все воздаст, но мир, определенно, сошел с ума", – резюмировал Пономарев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Госпогранслужбе назвали количество россиян, которым запрещен въезд в Украину.