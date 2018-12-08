''Лысая'' дочь звезды ''Квартала 95'' публично довела его до слез: появилось видео

Известного украинского комика, звезду "Квартала 95" Евгения Кошевого публично довела до слез старшая дочь Варвара во время выступления команды "Луганская сборная" на шоу "Лига смеха".

10-летняя девочка вышла на сцену в конце выступления экс-команды Кошевого в рамках второй игры "Зимнего кубка". Запись опубликована на официальном канале проекта на YouTube.

Варвара появилась перед зрителями и жюри в лысом парике, показав яркую пародию на Кошевого. В ходе выступления она рассказала, как семье не хватает отца, из-за чего он не смог сдержать слез.

Несмотря на удачное выступление, в его концовке девочка также не смогла удержаться и заплакала. В этот момент в зале были супруга Кошевого Ксения вместе с 4-летней дочерью Серафимой.

После эфира Кошевой выложил в своем Instagram видео выступления, отметив, что для него появление дочери на сцене стало огромным сюрпризом. "Я был в шоке, когда это все происходило. Но в хорошем смысле. Спасибо за эмоции", — написал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первое появление дочери Кошевого на сцене. Ранее она успела поучаствовать в шоу "Голос. Дети-3", удивив жюри своими вокальными способностями.