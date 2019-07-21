"Лучшие дороги!" Полякова опубликовала забавное обращение к Брежневой о ее родине

Популярная украинская поп-дива Оля Полякова удивилась прекрасным дорогам в Каменском (Днепродзержинске).

Так, в Instagram артистка опубликовала видео в сторис, где она спросила Веру Брежневу, почему в ее родном городе лучшие дороги в стране. "Скажи чесно, ты постаралась?", – спросила Полякова.

Оля Полякова KP.UA

"Вера, мы находимся на твоей родине,и я хочу тебе сказать, что тут сделали дороги. Я в шоке. Здесь прекрасные дороги. И это наверное первый город в Украине, где я вижу такие дороги крутые. Скажи чесно, ты постаралась?", – восхищалась певица.

Напомним, в субботу 20 июля, в Каменском состоялся праздничный концерт, посвященный Дню металлурга и горняка. На празднике выступила Ольга Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова взбудоражила сеть серией абсолютно голых фото. Ее выходка вызвала горячие споры в сети. Певица дерзко объяснила, зачем показала себя обнаженной и записала видеообращение к хейтерам.

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