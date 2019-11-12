Состояние критическое: известного рэпера подстрелили в США

Известный американский рэпер Lil Reese (настоящее имя которого Таварес Тейлор) был подстрелен в пригороде Чикаго.
Музыканта госпитализировали в тяжелом состоянии, передает местный телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на сообщение местной полиции.
Уточняется, что в рэпера стреляли около 14:30 по местному времени 12 ноября. Полицейские обнаружили машину с кровавыми следами на водительском сиденье. По словам очевидцев, неизвестный отвез пострадавшего в больницу.
Рэпера Lil Reese подстрелили в США
instagram/reesemoney300
Медики, в свою очередь, подтвердили, что к ним доставили Lil Reese в критическом состоянии. Полиция ведет расследование.
Рэпер Lil Reese
instagram/reesemoney300
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Как сообщал OBOZREVATEL, в июне другого рэпера, Slim 400, расстреляли в США прямо по среди улицы. Артист выжил и был госпитализирован.
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