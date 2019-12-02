Лайма Вайкуле в Киеве спела дуэтом с Мирзояном и удивила маму первой леди

Лайма Вайкуле приезжает в украинскую столицу раз в год, и почти каждый раз с неизменным успехом. Но этот ее визит, кажется, стал особенным даже для нее. В зале был такой "переаншлаг" − пришлось выставлять дополнительные ряды, чтобы разместить всех желающих! И, тем не менее, всех усадить не удалось: люди стояли под стенкой, а у входа спрашивали лишний билетик.

Автор фото:: Феликc Розенштейн и София Эсцет

Одной из причин столь высокого интереса к выступлению певицы стал фестиваль Laima Rendezvous Odessa, который впервые за пятилетнюю историю своего существования выехал за пределы Латвии и прошел в этом году в Одессе. После него Лайма еще больше сроднилась с Украиной, стала лучше понимать украинский и пообещала даже спеть на нем. "В следующем году фестивалю − снова быть!", − выдала главную интригу Лайма, − "Так что, приезжайте!". И тут же добавила: "В августе на фестивале мне очень полюбился у вас один артист, хочу пригласить его на сцену". Из полумрака с гитарой появился Арсен Мирзоян. Дуэтом они чувственно исполнили "Если ты со мной" − песня, которую у себя в Латвии Лайма пела со Стасом Михайловым. Народ бурно отреагировал на сюрприз. Мирзояну даже пришлось остаться на сцене и своим фирменным голосом со щемящей хрипотцой спеть "Джеральдину".

Пять раз Лайма сменяла наряды, много двигалась, общалась с публикой: "Движение – это жизнь: будете двигаться − будете выглядеть, как я".

Автор фото:: Феликc Розенштейн и София Эсцет

"Раньше я была молодой и красивой, а теперь просто красивая", − острила Лайма. А, представляя премьеру этого года − песню "Муму" −с неприлично простым текстом, но глубоким смыслом, она сказала: "Мне

хочется быть модной, надела вот сапоги от Louis Vuitton. Но, как в одежде, мятые штаны или просто мято − в музыке не поймешь. Так что я жду ваших оценок, это будет мой эксперимент". А после поинтересовалась: "Ну, как вам?". В ответ послышались одобрительные возгласы и аплодисменты.

Автор фото:: Феликc Розенштейн и София Эсцет

В Киев из Латвии приехал и друг Лаймы, музыкант и композитор Янис Стибелис. Вместе с Лаймой на сцене был ее любимый балет Freedom.

"Какие же они талантливые и красивые!", − повторяла Лайма. С ними в свои 65 она и порхала по сцене. В зале было много важных гостей − политики, депутаты. Послушать Лайму инкогнито приехала и мама первой

леди Елены Зеленской.

Был на концерте и "живой классик", как назвала его Вайкуле, Юрий Рыбчинский. Он поднялся с букетом на сцену к певице после исполнения его песни "Прощание славянки".

Автор фото:: Феликc Розенштейн и София Эсцет

Весь вечер Лайма разбавляла новинки проверенными хитами: "Я вышла на Пикадилли", "Акапулько", "Я за тебя молюсь". В новой аранжировке была исполнена песня Аллы Пугачевой "Мэри". Уходила Лайма со сцены после "Вернисажа" под бурные овации. А после, уже в гримерке переодевшись в теплое черное худи (подарок от Димы Монатика), призналась: так переживала перед концертом, что за весь день съела только бутерброд с сыром.

Автор фото:: Феликc Розенштейн и София Эсцет

"Не люблю быть сытой в день концерта", − сказала Лайма. И накинув модную белую шубку, на поезде оправилась в Северодонецк, где сегодня состоится ее сольный концерт. 4 декабря Вайкуле ждет Днепр, 5 декабря – Запорожье, 7 декабря – Херсон, завершится тур 9 декабря в Одессе, где в следующем году во второй раз и пройдет ее фестиваль Laima Rendezvous Odessa.

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