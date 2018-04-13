"Крымнаш" не пройдет: известного российского рэпера выгнали из Украины

Российскому рэперу Моту (Матвей Мельников), который в сентябре 2016-го гастролировал в оккупированном Крыму, на три года запретили въезд в Украину.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, отметив, что 13 апреля Мот попытался попасть в Украину.

"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года", - написал Слободян.

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Отметим, в апреле у Мота были запланированы концерты в Киеве и Харькове. В 2017 году он собирался выступать в Одессе, но после угроз активистов концерт отменили.

Как писал "Обозреватель", Мот женат на украинской модели Марии Мельниковой, которая в январе 2018 года родила от него первенца.