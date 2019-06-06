Кошевой назвал главную слабость Зеленского

Шоумен, управляющий студией "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о слабой стороне президента Украины Владимира Зеленского, с которым дружит уже долгие годы.

Откровениями поделился он в интервью интернет-изданию "Гордон". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На вопрос, в чем слабость главы государства, Кошевой с улыбкой ответил: "Читает комментарии в Facebook".

Евгений Кошевой

При этом, отметил Кошевой и сильные стороны своего бывшего руководителя. По его мнению, это "честность, открытость, правдивость и преданность".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевой рассказал, как "Квартал 95" будет работать без Зеленского. В случае трудностей , по его словам, коллектив обратится к президенту.

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