ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Кошевой назвал главную слабость Зеленского

812Читать материал на украинском

Шоумен, управляющий студией "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о слабой стороне президента Украины Владимира Зеленского, с которым дружит уже долгие годы.

Откровениями поделился он в интервью интернет-изданию "Гордон". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На вопрос, в чем слабость главы государства, Кошевой с улыбкой ответил: "Читает комментарии в Facebook".

Новости
"Как вам такое?!" Зеленский пришел на "Лигу смеха" и поцеловал Кошевого. Видео

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

При этом, отметил Кошевой и сильные стороны своего бывшего руководителя. По его мнению, это "честность, открытость, правдивость и преданность".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевой рассказал, как "Квартал 95" будет работать без Зеленского. В случае трудностей , по его словам, коллектив обратится к президенту.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашому Instagram!

Персоны
Евгений КошевойВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel