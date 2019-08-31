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Киркоров публично оконфузился прямо на сцене: момент попал на видео

1.5т Читать материал на украинском

Российский поп-король Филипп Киркоров публично оконфузился во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.

В частности, певец на концерте забыл вовремя открыть рот под фонограмму, а этот момент попал на видео (чтобы посмотреть ролик с конфузом Киркорова, проскролльте до конца страницы).

Киркоров и zivert в Сочи

Киркоров и zivert в Сочи

instagram/fkirkorov

Артист шел себе по сцене, пританцовывая, пока звучал звукоряд. Однако не успел опомниться, когда зазвучал его же голос. На видео можно разглядеть, как Киркоров опомнился и резко поднес микрофон ко рту.

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В сети разгромили опытного певца за такой непрофессионализм, который в последнее время перешел в тенденцию среди звезд.

"Нечего петь под фанеру. Звезда", "И оделся так, будто на пасеку собрался мед качать", "Обматюкал персонал и обратка прилетела. Не мешало бы его посадить за мошенничество", – накинулись пользователи.

Киркоров публично оконфузился прямо на сцене: момент попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на "Новой волне" Киркоров обматерил организаторов фестиваля.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия Сочи
Теги
шоу-бизнес курьез скандалы
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