"Какая мать - такая дочь": украинская певица поразила сеть видео

Популярная украинская певица, экс-участница "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала видео со своей дочерью Соней Киперман.
Ролик она разместила в своем Instagram и сопроводила хэштегом #какаяматьтакаядочь.
В кадре Соня с мамой делают селфи, используя фильтр с сердечками.
Поклонники выразили свое восхищение красотой певицы и ее дочери.
"Красавицы", "Такие красивые!", "Как две капли воды", "Красотки такие! Хорошо, что так похожи", - написали восторженные отзывы.
Как сообщал "Обозреватель", Вера Брежнева показала откровенное декольте.