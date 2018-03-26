УкрEngРус
Регистрация
СпортДля неё

"Какая мать - такая дочь": украинская певица поразила сеть видео

549Читать новость на украинском

Популярная украинская певица, экс-участница "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала видео со своей дочерью Соней Киперман.

Ролик она разместила в своем Instagram и сопроводила хэштегом #какаяматьтакаядочь.

В кадре Соня с мамой делают селфи, используя фильтр с сердечками.

Поклонники выразили свое восхищение красотой певицы и ее дочери.

Новости
Брежнева в сексуальном образе заявила о желании раздеться

"Красавицы", "Такие красивые!", "Как две капли воды", "Красотки такие! Хорошо, что так похожи", - написали восторженные отзывы.

💕#какаяматьтакаядочь 😂 @sonya_kooper

Допис, поширений Vera Brezhneva 🎤 (@ververa)

Как сообщал "Обозреватель", Вера Брежнева показала откровенное декольте.

Персона
Вера Брежнева
Поделиться в Facebook

Наши блоги