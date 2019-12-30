"Какашуни там есть!" MONATIK порылся в грязных подгузниках и посыпал голову углем на Comment Out

Украинский певец MONATIK искал ключ в ящике с использованными подгузниками и надел на голову мешок с углем в новогоднем выпуске шоу "Comment Out".

Видео выпуска появилось на YouTube 30 декабря. Соперником MONATIK стала украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В 17 выпуске шоу Дорофеева получила наказание – найти ключ в ящике с использованными памперсами или опубликовать комментарий под постом певицы Светланы Лободы со следующим текстом: "Я считаю, что кремация – единственно правильный ритуал, ведь прах можно насыпать в лоток кошке и человек будет посмертно обос*ан".

Скриншот видео

Певица согласилась опубликовать комментарий, после чего наказание пришлось выполнить MONATIKу.

"Какашуни там есть!" – вскрикнула певица, когда ящик открыли.

Стоит отметить, что MONATIK уверенно прошел испытание и получил свой балл.

Скриншот видео

В следующем туре шоу певец получил наказание – надеть на голову мешок с углем для мангала или же опубликовать комментарий под постом популярного российского певца Филлипа Киркорова с текстом: "Ни один нормальный человек, у которого есть деньги, не будет выступать за защиту животных. Натуральный мех – это чистый кайф. Просто нищебродам не понять, вот и воняют".

Посчитав такой текст оскорбительным, MONATIK согласился выполнить наказание и надел на голову мешок с углем.

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Напомним, согласно правилам шоу, участник вытягивает имя звезды, которой он должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в Instagram. Герой может согласиться опубликовать свой комментарий и получить балл. Если нет — то он выполняет наказание. Победитель шоу получает приз — железные яйца.Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же выпуске шоу Надя Дорофеева пила водку с пупка и ела сало с сосков полного мужчины

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!