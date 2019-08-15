Известная российская блогерша порадовала сеть "беременными" фото

Российская телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич, которая ждет ребенка, буквально взорвала сеть своими новыми фото.

Снимки с округлившимся животом знаменитости опубликовал "СтарХит". Отмечается, что будущую маму заметили на улицах Монако.

Галич была одета в наряд свободного кроя. Время от времени она клала руки на живот, поглаживая его, пишут журналисты.

Ида Галич

Интересное положение Галич вызвало огромный интерес у пользователей. Запрос о ее беременности в Google – один из самых популярных.

Ида Галич — бывшая КВНщица и участница шоу "Comedy Баттл". За ее Instagram следят около 5,4 миллионов подписчиков. Она снимает короткие смешные видео о взаимоотношениях девушек и парней. Прошлой весной Галич вышла замуж за Алана Басиева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее интернет-пользователи разнесли новое смелое фото экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос, которая вскоре станет мамой.

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