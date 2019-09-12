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12 сентября • обновлено в 08:45
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Иво Бобул: задайте народному артисту острый вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 12 сентября станет народный артист Украины Иво Бобул.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Иво Бобул: задайте народному артисту острый вопрос

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Иво Бобулом сегодня в 17:30

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