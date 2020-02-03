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4 февраля • обновлено в 01:19
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Хватит унижения от "империи"! Украинский музыкант призвал закрыть границу с Россией

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Граница Украины с Россией до конца войны должна быть закрыта для всех россиян.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV известный украинский музыкант, фронтмен группы Kozak System Иван Леньо, комментируя гастроли в Украине российских артистов.

"Война для каждого из нас стала определенным пределом. Для любого культурного человека, который видит агрессию России против Украины, являются неприемлемыми любые отношения со страной-агрессором. Это природа вещей, это данность, которая не требует дискуссии и делает ее невозможной", – подчеркнул Леньо.

По его словам, "граница должна быть закрыта для кого угодно из "империи", пока продолжается война".

"Когда мы эту войну окончим, надеюсь победой, тогда будет так же, как с любыми странами, которые имели военные конфликты. Есть визовый режим, есть Служба безопасности Украины, и она совершает непосредственную работу по фильтрованию людей, которые собираются приехать в Украину с какой-то целью", – заявил музыкант.

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"Если человек едет к родственникам, потому что вполне понятно, что очень много общего в быту есть между этими двумя странами, пожалуйста, езжай – никаких проблем. А когда сюда приезжает, например, какой-то пропагандист, или человек, который был в захваченном Крыму, или публично выражал симпатию к политике президента России... Как украинец может позволить себе такое унижение пускать этого человека сюда, ведь он будет продолжать свою грязную работу", – подчеркнул Леньо.

Иван Леньо

Иван Леньо

5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер рок-группы Kozak System Иван Леньо заявлял, что жителей Донбасса необходимо лишить гражданства Украины.

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Темы
Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Иван Леньо
Место
Украина
Теги
граница Kozak System
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