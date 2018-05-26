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"Или ты дебил, или не украинец": Юрко Юрченко жестко разнес Козловского за выступление в Москве

7.6тЧитать новость на украинском

Украинский певец Юрко Юрченко раскритиковал своего коллегу, заслуженного артиста Украины Виталия Козловского за его выступления в России.

Об этом он сказал в эфире программы "Рандеву" на "5 канале".

"Мне настолько противно, что я даже не написал о выступлении одного недозаслуженого чувака. Я ему хотел дать совет, у него было два выхода, но не тот, что он сделал. Упасть на колени и покаяться, признать свою ошибку, и возможно тебя простят. Другого варианта не может быть. Я не понимаю, как так можно", - отметил он.

"Или ты дебил, или ты просто не украинец", - добавил певец.

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По мнению Юрченко, у всех артистов, которые выступают в России, нужно забирать украинское гражданство и запретить выступать в РФ.

"Надо запретить на законодательном уровне выступать в России", - подчеркнул он.

Напомним, заслуженный артист Украины, эстрадный певец Виталий Козловский засветился на концерте в Москве и лишь после того, как в сети стали появляться фото мероприятия с участием украинца, на его личной странице в Facebook появилось обращение - артист объяснил свой визит в столицу РФ и рассказал, почему считает, что все сделал правильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи со скандалом были отменены концерты Козловского во Львове, в Киеве и в Одессе.

Персоны
Юрко ЮрченкоВиталий Козловский
Место
Украина
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