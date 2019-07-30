Игорь Крутой закатил роскошную вечеринку на юбилей в элитном отеле Турции: фото и видео

Известный российский композитор украинского происхождения Игорь Крутой, которому исполнилось 65 лет, закатил грандиозную вечеринку в Турции.

Соответствующее видео обнародовало издание Super на своей странице в Instagram, продемонстрировав, как знаменитости и российские олигархи с размахом зажгли на празднике (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как сообщает "Стархит", Крутой организовал роскошную вечеринку в пятизвездочном отеле Бодрума Rixos Premium Bodrum, стоимость проживания в котором составляет около 800 евро для "люкс"–клиентов. На празднике засветились российские звезды, такие как Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Татьяна Навка. Николай Басков и Филипп Киркоров поздравили композитора выступлениями. А примадонна Алла Пугачева выступила на его юбилейном вечере.

Пугачева, Николаев, Орбакайте, Киркоров и Крутой Instagram@orudzevakamilla

Алла Пугачева на юбилейном вечере Крутого Instagram@orudzevakamilla

Юбилей Игоря Крутого Instagram@cherny_galina

Николай Цискаридзе станцевал "Хаву нагилу", а после него эстафету приняла Алла Вербер, которая отплясывала под Верку Сердючку вместе с Андреем Малаховым.

Малахов на юбилее Крутого Instagram@cherny_galina

На торжестве были замечены семьи российских олигархов: дочери Александра Чигиринского Мария и Ирина, а также жена представителя от исполнительного органа государственной власти Тульской области Дмитрия Савельева Ольга.

Юбилей Крутого в Бодруме .instagram/woman_ru

Игорь Крутой и Татьяна Навка instagram /tatiana_navka

После коктейльной вечеринки все отправились на ужин в восточном стиле: шатры, светильники, турецкая музыка и ковры.

Торт для Крутого также декорировали в восточном стиле. Гостей угощали блюдами средиземноморской кухни, фруктами и дорогими сортами сыра. И на завершение праздника звезд порадовали салютом.

Юбилей Крутого Instagram@cherny_galina

Филипп Киркоров на юбилее Крутого Instagram@cherny_galina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Крутой напугал своих фанатов изнеможденным внешним видом, из-за чего в сети начали вновь распространять слухи о его болезни.

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