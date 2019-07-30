Игорь Крутой закатил роскошную вечеринку на юбилей в элитном отеле Турции: фото и видео

Известный российский композитор украинского происхождения Игорь Крутой, которому исполнилось 65 лет, закатил грандиозную вечеринку в Турции.
Соответствующее видео обнародовало издание Super на своей странице в Instagram, продемонстрировав, как знаменитости и российские олигархи с размахом зажгли на празднике (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Как сообщает "Стархит", Крутой организовал роскошную вечеринку в пятизвездочном отеле Бодрума Rixos Premium Bodrum, стоимость проживания в котором составляет около 800 евро для "люкс"–клиентов. На празднике засветились российские звезды, такие как Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Татьяна Навка. Николай Басков и Филипп Киркоров поздравили композитора выступлениями. А примадонна Алла Пугачева выступила на его юбилейном вечере.
Пугачева, Николаев, Орбакайте, Киркоров и Крутой
Instagram@orudzevakamilla
Алла Пугачева на юбилейном вечере Крутого
Instagram@orudzevakamilla
Юбилей Игоря Крутого
Instagram@cherny_galina
Николай Цискаридзе станцевал "Хаву нагилу", а после него эстафету приняла Алла Вербер, которая отплясывала под Верку Сердючку вместе с Андреем Малаховым.
Малахов на юбилее Крутого
Instagram@cherny_galina
На торжестве были замечены семьи российских олигархов: дочери Александра Чигиринского Мария и Ирина, а также жена представителя от исполнительного органа государственной власти Тульской области Дмитрия Савельева Ольга.
Юбилей Крутого в Бодруме
.instagram/woman_ru
Игорь Крутой и Татьяна Навка
instagram /tatiana_navka
После коктейльной вечеринки все отправились на ужин в восточном стиле: шатры, светильники, турецкая музыка и ковры.
Торт для Крутого также декорировали в восточном стиле. Гостей угощали блюдами средиземноморской кухни, фруктами и дорогими сортами сыра. И на завершение праздника звезд порадовали салютом.
Юбилей Крутого
Instagram@cherny_galina
Филипп Киркоров на юбилее Крутого
Instagram@cherny_galina
・・・ Великолепный салют. - ............................................................................ #Dimash #dimashkudaibergen #dimashkudaibergenov #dears #迪玛希dimash #димаш #димашкудайбергенов #игорькрутой #игорькрутой65 #турция #бодрум #turkey #bodrum #happybirthday #деньрождения #юбилей
Для некоторых знаменитостей "жара" не закончилась — после четырёхдневной тусовки в Баку Филипп Киркоров, Жасмин, Николай Басков и другие отправились в Бодрум. Там их ждал роскошный юбилей Игоря Крутого — российский композитор отметил 65-летие. Оформление праздника удивило представителей российской элиты — торжество было стилизовано под знаменитый турецкий сериал "Великолепный век". Филипп Киркоров и Николай Басков, по своему обыкновению, исполнили свои лучшие хиты, а также спели несколько поздравительных песен в честь Крутого. Дальше программу продолжил самый сильный голос Казахстана Димаш Кудайбергенов. Когда официальная часть подошла к концу, Николай Цискаридзе в общем кругу гостей танцевал "Хаву нагилу", а после него эстафету приняла Алла Вербер, которая отплясывала под Верку Сердючку вместе с Андреем Малаховым. На празднике были также замечены и семьи российских олигархов. В полном составе с гостями танцевали дочери Александра Чигиринского Мария и Ирина, а также известная своими вечеринками жена сенатора Тульской области Дмитрия Савельева Ольга. #юбилей #крутой #турция Как вам танцы звездных гостей?
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Крутой напугал своих фанатов изнеможденным внешним видом, из-за чего в сети начали вновь распространять слухи о его болезни.
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