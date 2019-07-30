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Игорь Крутой закатил роскошную вечеринку на юбилей в элитном отеле Турции: фото и видео

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Известный российский композитор украинского происхождения Игорь Крутой, которому исполнилось 65 лет, закатил грандиозную вечеринку в Турции.

Соответствующее видео обнародовало издание Super на своей странице в Instagram, продемонстрировав, как знаменитости и российские олигархи с размахом зажгли на празднике (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как сообщает "Стархит", Крутой организовал роскошную вечеринку в пятизвездочном отеле Бодрума Rixos Premium Bodrum, стоимость проживания в котором составляет около 800 евро для "люкс"–клиентов. На празднике засветились российские звезды, такие как Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Татьяна Навка. Николай Басков и Филипп Киркоров поздравили композитора выступлениями. А примадонна Алла Пугачева выступила на его юбилейном вечере.

Пугачева, Николаев, Орбакайте, Киркоров и Крутой

Пугачева, Николаев, Орбакайте, Киркоров и Крутой

Instagram@orudzevakamilla

Алла Пугачева на юбилейном вечере Крутого

Алла Пугачева на юбилейном вечере Крутого

Instagram@orudzevakamilla

Юбилей Игоря Крутого

Юбилей Игоря Крутого

Instagram@cherny_galina

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Николай Цискаридзе станцевал "Хаву нагилу", а после него эстафету приняла Алла Вербер, которая отплясывала под Верку Сердючку вместе с Андреем Малаховым.

Малахов на юбилее Крутого

Малахов на юбилее Крутого

Instagram@cherny_galina

На торжестве были замечены семьи российских олигархов: дочери Александра Чигиринского Мария и Ирина, а также жена представителя от исполнительного органа государственной власти Тульской области Дмитрия Савельева Ольга.

Юбилей Крутого в Бодруме

Юбилей Крутого в Бодруме

.instagram/woman_ru

Игорь Крутой и Татьяна Навка

Игорь Крутой и Татьяна Навка

instagram /tatiana_navka

После коктейльной вечеринки все отправились на ужин в восточном стиле: шатры, светильники, турецкая музыка и ковры.

Торт для Крутого также декорировали в восточном стиле. Гостей угощали блюдами средиземноморской кухни, фруктами и дорогими сортами сыра. И на завершение праздника звезд порадовали салютом.

Юбилей Крутого

Юбилей Крутого

Instagram@cherny_galina

Филипп Киркоров на юбилее Крутого

Филипп Киркоров на юбилее Крутого

Instagram@cherny_galina

Для некоторых знаменитостей "жара" не закончилась — после четырёхдневной тусовки в Баку Филипп Киркоров, Жасмин, Николай Басков и другие отправились в Бодрум. Там их ждал роскошный юбилей Игоря Крутого — российский композитор отметил 65-летие. Оформление праздника удивило представителей российской элиты — торжество было стилизовано под знаменитый турецкий сериал "Великолепный век". Филипп Киркоров и Николай Басков, по своему обыкновению, исполнили свои лучшие хиты, а также спели несколько поздравительных песен в честь Крутого. Дальше программу продолжил самый сильный голос Казахстана Димаш Кудайбергенов. Когда официальная часть подошла к концу, Николай Цискаридзе в общем кругу гостей танцевал "Хаву нагилу", а после него эстафету приняла Алла Вербер, которая отплясывала под Верку Сердючку вместе с Андреем Малаховым. На празднике были также замечены и семьи российских олигархов. В полном составе с гостями танцевали дочери Александра Чигиринского Мария и Ирина, а также известная своими вечеринками жена сенатора Тульской области Дмитрия Савельева Ольга. #юбилей #крутой #турция Как вам танцы звездных гостей?

Публикация от SUPER (@super.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Крутой напугал своих фанатов изнеможденным внешним видом, из-за чего в сети начали вновь распространять слухи о его болезни.

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Персоны
Игорь Крутой Татьяна Навка Николай Басков Филипп Киркоров
Место
Турция
Тег
шоу-бизнес
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