Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 22:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

"Идите в ж**у, братья!" В сети разгорелся скандал из-за флага Украины на концерте в Москве

4.4т Читать материал на украинском

На концерте популярного артиста Макса Коржа в Москве фанаты развернули флаг Украины.

Соответствующий снимок обнародовал известный журналист Юрий Дудь на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж в сети.

На концерте Коржа в Москве развернули флаг Украины

На концерте Коржа в Москве развернули флаг Украины

"Пока мы готовили выпуск, намеренно держали тишину. Но в России в это время иногда случались хорошие истории, для которых этот "инстаграм" и был когда-то придуман. 31 августа, Москва – концерт Макса Коржа на стадионе "Динамо", – подписал Дудь.

Флаг Украины на концерте Коржа

Флаг Украины на концерте Коржа

Юрий Дудь - Instagram

В комментариях украинцы разозлились из-за государственного флага на концерте Коржа, ведь его развернули вместе с российским и белорусским.

"А больше 13 тысяч погибших – это так, фигня. Братья, х**и", "О чем это фото? О дружбе братских народов, один из которых предательски напал на другой? Я не понимаю", "Наш флаг – лишний. Идите в ж*пу, братья", "Еще к флагам рядом, флаг отжатого Крыма и фото руин Донецкого аэропорта. Сорян, ребята, только после депутинизации, а это, похоже, не скоро будет", "Почему флаг Украины с этими предателями и недобратьями", – разозлились украинцы.

Флаги Украины, России и Беларуси на концерте Коржа

Флаги Украины, России и Беларуси на концерте Коржа

Юрий Дудь - Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В феврале 2016 года Макс Корж попал в перечень запрещенных в Украине исполнителей, имя певца попало в так называемый черный список.

  • Однако уже в июле 2017-го певец похвастался фотографиями из Киева и рассказал своим фанатам, как ему удалось "обойти" запрет на въезд в Украину.

  • В ноябре 2017 года рэпер снова не смог въехать в страну, однако заявил, что не станет отменять киевский концерт, запланированный на декабрь 2017-го. Как стало известно позже, исполнителю таки разрешили выступить в столице.

  • В июне 2019 года Корж дал обещанный концерт на киевском стадионе "Динамо".

  • Он обратился к украинцам со сцены, заявив, что двум народам нужно учиться жить вместе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Макс Корж Юрий Дудь
Место
Россия Москва
Теги
концерт скандалы флаг Украины
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
48
6
Смешно
6
Интересно
6
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
каца-пы все бредят единым народом! ну тууууупые!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакунам хвостоголовым не угодишь.Им уже и флаг щеневмерлой не в радость
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Харченко Александр
Харченко Александр
На фото я вижу только один флаг - украинский. И ещё какие-то тряпки.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3

Блоги / мнения

ads pixel