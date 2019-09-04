"Идите в ж**у, братья!" В сети разгорелся скандал из-за флага Украины на концерте в Москве

На концерте популярного артиста Макса Коржа в Москве фанаты развернули флаг Украины.

Соответствующий снимок обнародовал известный журналист Юрий Дудь на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж в сети.

На концерте Коржа в Москве развернули флаг Украины

"Пока мы готовили выпуск, намеренно держали тишину. Но в России в это время иногда случались хорошие истории, для которых этот "инстаграм" и был когда-то придуман. 31 августа, Москва – концерт Макса Коржа на стадионе "Динамо", – подписал Дудь.

Флаг Украины на концерте Коржа Юрий Дудь - Instagram

В комментариях украинцы разозлились из-за государственного флага на концерте Коржа, ведь его развернули вместе с российским и белорусским.

"А больше 13 тысяч погибших – это так, фигня. Братья, х**и", "О чем это фото? О дружбе братских народов, один из которых предательски напал на другой? Я не понимаю", "Наш флаг – лишний. Идите в ж*пу, братья", "Еще к флагам рядом, флаг отжатого Крыма и фото руин Донецкого аэропорта. Сорян, ребята, только после депутинизации, а это, похоже, не скоро будет", "Почему флаг Украины с этими предателями и недобратьями", – разозлились украинцы.

Флаги Украины, России и Беларуси на концерте Коржа Юрий Дудь - Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2016 года Макс Корж попал в перечень запрещенных в Украине исполнителей , имя певца попало в так называемый черный список.

Однако уже в июле 2017-го певец похвастался фотографиями из Киева и рассказал своим фанатам, как ему удалось "обойти" запрет на въезд в Украину.

В ноябре 2017 года рэпер снова не смог въехать в страну, однако заявил, что не станет отменять киевский концерт, запланированный на декабрь 2017-го. Как стало известно позже, исполнителю таки разрешили выступить в столице.

В июне 2019 года Корж дал обещанный концерт на киевском стадионе "Динамо".

Он обратился к украинцам со сцены, заявив, что двум народам нужно учиться жить вместе.

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