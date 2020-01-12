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12 января • обновлено в 20:45
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"Хочу делиться со всем миром!" MONATIK впервые показал сына

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Популярный украинский певец MONATIK, который не любит демонстрировать публике свою семейную жизнь, наконец показал лицо младшего сына Платона.

Соответствующее фото можно увидеть на странице в Instagram MONATIKа. 12 января ребенку исполнилось три года.

На снимке можно увидеть малыша у папы на руках, которого только забрали из роддома. 33-летний певец поделился трогательными эмоциями по этому поводу и поздравил его с днем рождения.

"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... Ооочень громко. Но без слез... именно требуя. И тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролет, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов", – поделился Дмитрий.

MONATIK с сыном

MONATIK с сыном

instagram.com/monatik_official

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Также певец сообщил, что его сподвигло выложить фото сына.

"Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: "Пап, почему мы спиной на этих фотках?", а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Instagram и не задавали вопросы об этом! Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно. С днем рождения, наш младшенький", – резюмировал он.

MONATIK с семьей

MONATIK с семьей

instagram.com/monatik_official

Интересно, что MONATIK до этого публиковал фото своих сыновей только спиной.

Как же быстро летит время. Ещё вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости.) Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... ооочень громко. Но без слез... именно требуя) и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролёт, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов. Могу быть не конкретен, ведь по троичке минимум в день добавляется, как сегодня, например, "Готовы?" "Зачем?" "Yes" ))) а до этого, Ти Рекс, Раф, Дони, Микки, не хочу, мое, скорее, дай,на ,трицератопс и так далее,и такое красивое...))) Любитель всех динозавров, которые жили и живут благодаря тебе и брату. Поклонник, как и папа, всех Черепашек Ниндзя и Нинтендо. Вот это да... я же так мечтал об этом.) Сегодня Тебе три, наш младшенький Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром. Плюс!!! Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: "Пап, почему мы спиной на этих фотках?", а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Инстаграмм и не задавали вопросы об этом😄.) Так вот, Вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно😘) С днём рождения, наш младшенький. П.с. Пишу с пониманием, что ты подрастешь, отыщешь этот пост и запустишь ностальгирующий, счастливый взгляд в небо и вспомнишь, какой ты сильный ТиРекс) если окружающая тебя школота не шарит в романтике и душевности... не беда) Просвещай!))) не скучай, Vitamin D получай. Я имею ввиду, старший брат всегда рядом, как и мы!😘😘😘❤️❤️❤️ #Архив #MadeWithLoveAndRhythm

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK порылся в грязных подгузниках и посыпал голову углем на Comment Out.

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Персона
MONATIK
Место
Украина
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