"Хочу делиться со всем миром!" MONATIK впервые показал сына

Популярный украинский певец MONATIK, который не любит демонстрировать публике свою семейную жизнь, наконец показал лицо младшего сына Платона.

Соответствующее фото можно увидеть на странице в Instagram MONATIKа. 12 января ребенку исполнилось три года.

На снимке можно увидеть малыша у папы на руках, которого только забрали из роддома. 33-летний певец поделился трогательными эмоциями по этому поводу и поздравил его с днем рождения.

"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... Ооочень громко. Но без слез... именно требуя. И тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролет, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов", – поделился Дмитрий.

MONATIK с сыном instagram.com/monatik_official

Также певец сообщил, что его сподвигло выложить фото сына.

"Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: "Пап, почему мы спиной на этих фотках?", а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Instagram и не задавали вопросы об этом! Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно. С днем рождения, наш младшенький", – резюмировал он.

MONATIK с семьей instagram.com/monatik_official

Интересно, что MONATIK до этого публиковал фото своих сыновей только спиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK порылся в грязных подгузниках и посыпал голову углем на Comment Out.

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