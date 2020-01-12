"Хочу делиться со всем миром!" MONATIK впервые показал сына

Популярный украинский певец MONATIK, который не любит демонстрировать публике свою семейную жизнь, наконец показал лицо младшего сына Платона.
Соответствующее фото можно увидеть на странице в Instagram MONATIKа. 12 января ребенку исполнилось три года.
На снимке можно увидеть малыша у папы на руках, которого только забрали из роддома. 33-летний певец поделился трогательными эмоциями по этому поводу и поздравил его с днем рождения.
"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... Ооочень громко. Но без слез... именно требуя. И тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролет, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов", – поделился Дмитрий.
MONATIK с сыном
instagram.com/monatik_official
Также певец сообщил, что его сподвигло выложить фото сына.
"Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: "Пап, почему мы спиной на этих фотках?", а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Instagram и не задавали вопросы об этом! Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно. С днем рождения, наш младшенький", – резюмировал он.
MONATIK с семьей
instagram.com/monatik_official
Интересно, что MONATIK до этого публиковал фото своих сыновей только спиной.
Как же быстро летит время. Ещё вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости.) Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... ооочень громко. Но без слез... именно требуя) и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролёт, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов. Могу быть не конкретен, ведь по троичке минимум в день добавляется, как сегодня, например, "Готовы?" "Зачем?" "Yes" ))) а до этого, Ти Рекс, Раф, Дони, Микки, не хочу, мое, скорее, дай,на ,трицератопс и так далее,и такое красивое...))) Любитель всех динозавров, которые жили и живут благодаря тебе и брату. Поклонник, как и папа, всех Черепашек Ниндзя и Нинтендо. Вот это да... я же так мечтал об этом.) Сегодня Тебе три, наш младшенький Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром. Плюс!!! Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: "Пап, почему мы спиной на этих фотках?", а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Инстаграмм и не задавали вопросы об этом😄.) Так вот, Вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно😘) С днём рождения, наш младшенький. П.с. Пишу с пониманием, что ты подрастешь, отыщешь этот пост и запустишь ностальгирующий, счастливый взгляд в небо и вспомнишь, какой ты сильный ТиРекс) если окружающая тебя школота не шарит в романтике и душевности... не беда) Просвещай!))) не скучай, Vitamin D получай. Я имею ввиду, старший брат всегда рядом, как и мы!😘😘😘❤️❤️❤️ #Архив #MadeWithLoveAndRhythm
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK порылся в грязных подгузниках и посыпал голову углем на Comment Out.
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