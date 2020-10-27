Хайди Клум в виде скелета и Кайли Дженнер в роли Барби: самые яркие образы звезд на Хэллоуин

Сладость или гадость? До Хэллоуина и страшно зажигательных вечеринок осталось совсем немного. В преддверии праздника всех святых OBOZREVATEL вспомнил самые интересные и запоминающиеся образы звезд разных лет. Библейская история от Хайди Клум, секс-символ 1930-х от Кетрин Зета-Джонс и другие интересные костюмы – в нашей подборке.

Хайди Клум: Змей-Искуситель

Если вам интересно, как одновременно поразить общественность своим внешним видом и скрыть беременность – берите пример с Хайди Клум. Супермодель в 2006 году выбрала для Хэллоуина образ Змея, который соблазнил Еву яблоком. Причем, у Клум получилось одновременно изобразить и яблоко (которое и скрыло живот), и змея. А ее муж Сил сыграл Еву.

К слову, Клум недаром называют настоящей "королевой Хэллоуина" – неоднократно модель поражала своими образами Леди Годивы, а также анатомического скелета.

Ферги и Джош Дюамель: Карл Лагерфельд и Шупетт

Ферги также отличается оригинальностью и хорошей фантазией. Но больше всех запомнился образ певицы на Хэллоуин-2015, когда на праздник певица пришла в образе знаменитой кошечки Карла Лагерфельда – Шупетт. Для этого Ферги нарядилась в белый парик и облегающее платье с меховым манто. Супруг певицы Джош Дюамель решил дополнить образ и перевоплотился в самого модельера.

Кетрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас: Джин Харлоу и Лоуренс Аравийский

Звездная чета Кетрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас в 2019 году посетили благотворительную вечеринку, организованную 73-летней актрисой Бетт Мидлер. Тогда их образы вызвали настоящий фурор. Звезда "Маски Зорро" выбрала для вечеринки образ секс-символа 1930-х – актрисы Джин Харлоу из фильма "Обед в восемь", снятого в 1933 году. На Джонс было надето платье в оттенке металлик с глубоким V-образным декольте и прозрачной вставкой на груди. Наряд был усыпан камнями и стразами, на плечи актриса набросила накидку из перьев.

Под стать своей супруге был и Дуглас, который для вечеринки выбрал образ путешественника Томаса Лоуренса из ленты "Лоуренс Аравийский". Для этого актер выбрал белую тунику.

Софи Тернер и Джо Джонас: Мартина и Гомес Аддамс

В 2018 году в канун Хэллоуина пользователи соцсетей обсуждали не только наряды Хайди Клум, но и образ звезды "Игры престолов" Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса. Актриса и певец воплотили образы героев бессмертных комиксов и сериала "Семейка Аддамс" – Мортиши и Гомеса.

Для этого Тернер выбрала темное платье в пол и черный парик, а также отбелила кожу до мертвецкого тона. Джонас нарядился в полосатый костюм и даже не забыл про часы-монокль.

Кайли Дженнер: Барби

В том же году на праздновании Хэллоуина Кайли Дженнер выбрала сразу два образа Барби, но пользователям больше понравился первый. Для него модель выбрала белый парик, розовый купальник и при этом, устроила фотосессию в коробке, как настоящая кукла.

Для второго образа Дженнер выбрала пестрое платье с принтом и массивные серьги. Знаковая укладка Барби сделала сходство еще более явным.

Кейт Мосс: Кара Делевинь

Не только сказочные герои, актеры и образы прошлого могут стать предметом вдохновения для Хэллоуина! Вот, например, супермодель Кейт Мосс для Хэллоуина в 2014 году выбрала очень необычное перевоплощение, став своей коллегой по цеху – Карой Делевинь. Причем, повторить этот образ у нее получилось так удачно, что многие считают, что образ модели – это сама Делевинь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых культовых образах из фильмов и сериалов ужасов последних лет.