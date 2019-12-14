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14 декабря • обновлено в 23:59
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"Х-Фактор-10": кто прошел в финал

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В финал вокального шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ во время третьего прямого эфира, который состоялся 14 декабря, прошли четыре участника.

Между ними была ярая конкуренция, ведь остался всего один шаг до победы (чтобы посмотреть все выступления, проскролльте до конца страницы).

"Х-Фактор-10": кто прошел в финал

liveam.tv

Так, по итогам зрительного голосования в финал прошли: Георгий Колдун, Антон Вельбой, Элина Иващенко и Маша Стопник. Проект покинули Анна Иваница и ROMAX.

Анна Иваница

Анна Иваница

instagram/stbua

ROMAX

ROMAX

instagram/stbua

Все выступления участников в третьем эфире шоу "Х-Фактор" – видео

Как сообщал OBOZREVATEL, самой главной интригой в юбилейном сезоне "Х-Фактора" было – вернется ли Андрей Данилко, которому досталась категория "Группы". Он говорил, что больше не может судействовать, развернулся и вышел из студии.

Тем не менее, во время первого эфира шоумен все же вернулся, заявив, что лично выбрал участников. Все подробности можно посмотреть по ссылке.

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Автор
Дмитрий Гриневич
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