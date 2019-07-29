Гран-при 17-х "Черноморских Игр" завоевала 15-летняя Валерия Фурман

В воскресенье, 28 июля, завершился самый известный и самый масштабный детский фестиваль в Украине — "Черноморские Игры", который традиционно проводится в Скадовске.

В этом году на вокальный конкурс фестиваля зарегистрировались более 600 конкурсантов, и это — рекордное количество. В программе принимали участие дети в возрасте от 6 до 16 лет. За призовые места боролись 46 исполнителей и вокальных групп, которые прошли в полуфинал после двух отборочных туров.

Итак, по результатам голосования всех членов жюри высшую награду фестиваля — Гран-при вокального конкурса — получила Валерия Фурман (15 лет, г. Кривой Рог), которая покорила профессиональное жюри своим пением и харизмой.

Валерия Фурман и Николай Баграев

"Я давно занимаюсь музыкой и эта победа придала мне уверенности дальше идти по этому пути", — сказала Валерия, комментируя свою победу.

Вручая Гран-при "Черноморских Игр 2019", основатель фестиваля Николай Баграев отметил: "Фестиваль "Черноморские Игры" стал своеобразным сочетанием большого музыкального праздника и сильного вокального конкурса. Звездные гости, авторитетное жюри, специалисты, обеспечивающих проведение фестиваля, все они помогли раскрыть конкурсантам составляющие профессии артиста. И этот опыт является самым главным!".

На протяжении всех этапов фестиваля членами жюри были: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец и композитор), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1) Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор Хит FМ), Роман Муха (продюсер канала М2), Вадим Лисица (композитор, музыкальный продюсер), Сергей Кузин (музыкант, ведущий радио Roks), а также звездные эксперты: лидер группы антитела Тарас Тополя, TARABAROVA и MONATIK.

Члены жюри

Члены жюри

Хотя в состав жюри "Черноморских Игр" вошли опытные деятели отечественного шоу-бизнеса, им пришлось нелегко, выбирая лучших из лучших. Член жюри, Сергей Кузин прокомментировал вокальные соревнования так: "Черноморские Игры" для меня единственный действительно масштабный детский фестиваль в Украине. Я чувствую гордость за "черноморских" детей. Они действительно растут и развиваются, а масштабы самого фестиваля поражают, ведь из года в год они увеличиваются!".

Звездный член жюри и гость фестиваля MONATIK прокомментировал: "Почему детям так важно участвовать в таких фестивалях как "Черноморские Игры"? Это очень прекрасный фестиваль, который дает возможность снова убедиться в том, что профессия артист — это то, чего ты действительно хочешь" .

Члены жюри

Все победители и призеры фестиваля получили памятные статуэтки и подарки от партнеров.

Специальные награды были вручены Софии Жуковой — уикенд в Швеции от Почетного консула Королевства Швеции, Президента компании Vindkraft Украины Карла Стурена и промо-пакет от портала Обозреватель, Валерии Фурман — профессиональный микрофон от радиостанции Хит ФМ, Соломии Лень — запись песни от композитора, музыкального продюсера Вадима Лисицы, Юлии Карими — современный смартфон от новоизбранного народного депутата Алексея Ковалева.

Николай Баграев и участники фестиваля

За три дня фестиваль "Черноморские Игры" принес настоящую радость не только конкурсантам, но и жителям и гостям города. На Скадовский набережной проходили конкурсы "Фигуры из песка" и "Рисунок на стене". У фото-зоны #SELFIETIMEHITFM состоялись встречи с кумирами. Во время дискуссионных клубов молодые таланты фестиваля смогли пообщаться с членами жюри и известными медиа персонами, задать им свои вопросы и получить советы.

Своими выступлениями детей порадовали их кумиры, большинство из которых в свое время были победителями и лауреатами "Черноморских Игр" — NK | Настя Каменских (Гран-при "Черноморских Игр – 2004"), "Время и Стекло" (Надя Дорофеева — первая премия "Черноморских Игр 2004"), The Hardkiss (Юлия Санина — лауреат "Черноморских Игр – 1999"), Элина Иващенко (Гран-при "Черноморских Игр — 2018"), MONATIK, MOZGI, Александр Пономарев, ALYOSHA, Антитела, TARABAROVA, Наталья Гордиенко, МЯТА, DavidAxelrod, Виталий Козловский, Оля Цибульская, MÉLOVIN, Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN, Злата Огневич.

MONATIK

Группа "Время и Стекло"

Суперфинал вокального конкурса начался с фестивальной песни "Черноморских Игр 2019", которую в этом году исполнили главные хитмейкеры страны — группа Время и Стекло вместе с "HighUp5"! Песню сопровождал флешмоб в исполнении балета фестиваля и детей из оздоровительного лагеря "Бригантина".

На протяжении всех фестивальных дней онлайн трансляция событий осуществлялась на официальном сайте "Таврийские Игры", YouTube канале "Таврийские Игры", странице Facebook "Таврийские Игры", интернет-издании "OBOZREVATEL" и TV.UA — таблоиде №1 в Украине, а прямые включения и прямой эфир гала-концерта — на музыкально-развлекательном канале М1. Также работал молодежный пресс-центр, где юные журналисты оперативно информировали социальные сети обо всех интересных событиях.

В течение трех дней события фестиваля посетили около 48 тыс. зрителей.

Напоминаем, что XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" проходил при поддержке Украинского Культурного Фонда, Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета. Меценат фестиваля — газодобывающая компания Burisma Group. Партнер —благотворительный фонд Евгения Рищука. Экоэнергетика фестиваля — Vindkraft Украины.

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