Взрыв Кремля и схватка с Путиным: в США выпустили комикс о войне с Россией

В США выпустили восьмой эпизод серии известных комиксов "Часы Судного дня" от компании DC Comics, героями которого стали супергеро Супермен, Бэтмен и Огненный Шторм, а также президент России Владимир Путин.

По сюжету Путин готовится развязать войну с США из-за гибели россиян по вине американского супергероя Огненного Шторма. Действия разврорачиваются на Красной площади Москвы. Выпуск опубликован на сайте Readcomiconline.

В комиксе Путин под охраной танков и военных выступает на площади возле Кремля. Он обвиняет США в агрессии и сообщает о начале войны. Речь президента прерывает Супермен, который спускается с небес и пытается убедить Путина, что Огненный Шторм не виноват в инциденте, а пострадавших людей (они оказались случайно превращены им в стекло) можно вернуть к жизни.

Часы Судного дня Readcomiconline

С высоты за происходящим наблюдает Бэтмен, который по рации предупреждает Супермена не принимать ничью сторону в этом конфликте.

Затем на площади появляется Огненный Шторм, по которому открывают огонь военные, задевая остекленевших россиян. Супермен пытается остановить конфликт и обезвреживает противников.

Часы Судного дня Readcomiconline

Однако в драке появляется неожиданный поворот: Огненный Шторм взрывает Кремль и всю Красную площадь в Москве и порывается убить Путина, но тот успевает покинуть место происшествия.

Часы Судного дня Readcomiconline

Как сообщал OBOZREVATEL, российский музыкант, лидер группы "Лениград" Сергей Шнуров резко высказался о президенте РФ Владимире Путине. Он назвал его "комиксом" и сравнил с вымышленным персонажем Железным человеком.