МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Сплетни

Взрыв Кремля и схватка с Путиным: в США выпустили комикс о войне с Россией

886Читать материал на украинском

В США выпустили восьмой эпизод серии известных комиксов "Часы Судного дня" от компании DC Comics, героями которого стали супергеро Супермен, Бэтмен и Огненный Шторм, а также президент России Владимир Путин.

По сюжету Путин готовится развязать войну с США из-за гибели россиян по вине американского супергероя Огненного Шторма. Действия разврорачиваются на Красной площади Москвы. Выпуск опубликован на сайте Readcomiconline.

В комиксе Путин под охраной танков и военных выступает на площади возле Кремля. Он обвиняет США в агрессии и сообщает о начале войны. Речь президента прерывает Супермен, который спускается с небес и пытается убедить Путина, что Огненный Шторм не виноват в инциденте, а пострадавших людей (они оказались случайно превращены им в стекло) можно вернуть к жизни.

Часы Судного дня

Часы Судного дня

Readcomiconline

С высоты за происходящим наблюдает Бэтмен, который по рации предупреждает Супермена не принимать ничью сторону в этом конфликте.

Новости
"А часики-то тикают!" Украинский комикс о женщинах и мужчинах вызвал восторг в сети

Затем на площади появляется Огненный Шторм, по которому открывают огонь военные, задевая остекленевших россиян. Супермен пытается остановить конфликт и обезвреживает противников.

Часы Судного дня

Часы Судного дня

Readcomiconline

Однако в драке появляется неожиданный поворот: Огненный Шторм взрывает Кремль и всю Красную площадь в Москве и порывается убить Путина, но тот успевает покинуть место происшествия.

Часы Судного дня

Часы Судного дня

Readcomiconline

Как сообщал OBOZREVATEL, российский музыкант, лидер группы "Лениград" Сергей Шнуров резко высказался о президенте РФ Владимире Путине. Он назвал его "комиксом" и сравнил с вымышленным персонажем Железным человеком.

Персона
Владимир Путин
Тег
комиксы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Почему в США не рисуют комиксы про Порошенко?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги