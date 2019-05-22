Внезапно: президента Зеленского поймали на флирте с Надей Дорофеевой

Украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева ранее поделилась снимком, на котором изображена в соблазнительном наряде – облегающем топе и ультракоротких шортах, что пришлось по вкусу даже украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
В таком виде Надя пришла на вечеринку по случаю празднования дня рождения коллеги по коллективу "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитива).
Фолловеры Дорофеевой подметили интересную деталь: фото оценили многие звезды, а также действующий президент Украины Владимир Зеленский со своего аккаунта.
Он по достоинству оценил фотографию и оставил несколько эмоджи под ней с обозначением "огонь".
Отметим, что Надя Дорофеева и Владимир Зеленский, до его политической карьеры, сотрудничали в рамках нескольких проектов. В частности, они сыграли главные роли в фильме производства студии "Квартал 95" "Я, ты, он, она", а также были задействованы в юмористическом шоу "Лига Смеха" (Надя была судьей проекта, Владимир – ведущим и продюсером).
Официальный трейлер фильма "Я, ты, он, она" с Надей Дорофеевой и Владимиром Зеленским:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского состоялась в понедельник, 20 мая.
Президента Зеленского впервые в истории Украины инаугурировали одновременно две женщины: руководитель Конституционного Суда Наталья Шаптала и глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.
В Украине многие звезды бурно поддержали событие, часть из них посетили церемонию инаугурации нового президента.
Примечательно, что в России также событие вызвало ажиотаж среди знаменитостей, которые поддержали Зеленского.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!