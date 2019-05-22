Внезапно: президента Зеленского поймали на флирте с Надей Дорофеевой

Украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева ранее поделилась снимком, на котором изображена в соблазнительном наряде – облегающем топе и ультракоротких шортах, что пришлось по вкусу даже украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В таком виде Надя пришла на вечеринку по случаю празднования дня рождения коллеги по коллективу "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитива).

Фолловеры Дорофеевой подметили интересную деталь: фото оценили многие звезды, а также действующий президент Украины Владимир Зеленский со своего аккаунта.

Он по достоинству оценил фотографию и оставил несколько эмоджи под ней с обозначением "огонь".

Отметим, что Надя Дорофеева и Владимир Зеленский, до его политической карьеры, сотрудничали в рамках нескольких проектов. В частности, они сыграли главные роли в фильме производства студии "Квартал 95" "Я, ты, он, она", а также были задействованы в юмористическом шоу "Лига Смеха" (Надя была судьей проекта, Владимир – ведущим и продюсером).

Официальный трейлер фильма "Я, ты, он, она" с Надей Дорофеевой и Владимиром Зеленским:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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