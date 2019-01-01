Вера Брежнева своим фото ''сдала'' российского губернатора: в чем суть

Украинская певица и актриса Вера Брежнева, часто выступающая в России, случайно раскрыла тайну губернатора Красноярского края Александра Усса. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с вечеринки, которую пытались скрыть от посторонних глаз.

По информации издания "Красноярск онлайн", 25 декабря губернатор устроил закрытый новогодний прием для местных бизнесменов и депутатов. Мероприятие нигде не анонсировалось, вход был по пригласительным.

Помпезная вечеринка с участием известных артистов обошлась бюджету края в 1,7 миллиона рублей (около 680 тысяч гривен). Главной звездой стала экс-участница "ВИА Гры" Вера Брежнева.

Новогодний прием губернатора Красноярского края

"Новогодний огонек напомнил мне фильм "Карнавальная ночь" — те же теплые эмоции и карнавальные костюмы. Звезда концерта — Вера Брежнева, создала атмосферу праздника, особенно приятно было услышать хиты "Оттепель" и "Ищу тебя", — написала присутствующая на приеме бизнес-леди Маргарита Филиппова в Facebook.

Вера Брежнева Instagram Веры Брежневой

Как уточняет издание, подробности мероприятия всплыли по документам госзакупок. В декабре краевое госучреждение "Центр международных и культурных связей" объявило несколько лотов на сумму 1 млн 734 тыс. рублей. За 638 тыс. нужно было украсить помещение филармонии декорацией и обустроить фотозону, за 265 тыс. — установить аппаратуру для видеотрансляций, за 136 тыс. — снять постановочные ролики и т.д.

Примечательно, что в материалах госзакупок про концерт Брежневой нигде не упоминается. Выступление певицы в Красноярске подтверждают слова участников приема, а также и Instagram звезды. 26 декабря Вера Брежнева опубликовала фото с застолья с подписью: "Финальная гастроль 2018 года".

Новогодний прием губернатора Красноярского края Красноярск онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о проблемах Веры Брежневой в России. Телеканал НТВ внезапно отказался транслировать выступление певицы во время вручения ежегодной премии "Нового радио".