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Вера Брежнева своим фото ''сдала'' российского губернатора: в чем суть

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Украинская певица и актриса Вера Брежнева, часто выступающая в России, случайно раскрыла тайну губернатора Красноярского края Александра Усса. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с вечеринки, которую пытались скрыть от посторонних глаз.

По информации издания "Красноярск онлайн", 25 декабря губернатор устроил закрытый новогодний прием для местных бизнесменов и депутатов. Мероприятие нигде не анонсировалось, вход был по пригласительным.

Помпезная вечеринка с участием известных артистов обошлась бюджету края в 1,7 миллиона рублей (около 680 тысяч гривен). Главной звездой стала экс-участница "ВИА Гры" Вера Брежнева.

Новогодний прием губернатора Красноярского края

Новогодний прием губернатора Красноярского края

"Новогодний огонек напомнил мне фильм "Карнавальная ночь" — те же теплые эмоции и карнавальные костюмы. Звезда концерта — Вера Брежнева, создала атмосферу праздника, особенно приятно было услышать хиты "Оттепель" и "Ищу тебя", — написала присутствующая на приеме бизнес-леди Маргарита Филиппова в Facebook.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram Веры Брежневой

Как уточняет издание, подробности мероприятия всплыли по документам госзакупок. В декабре краевое госучреждение "Центр международных и культурных связей" объявило несколько лотов на сумму 1 млн 734 тыс. рублей. За 638 тыс. нужно было украсить помещение филармонии декорацией и обустроить фотозону, за 265 тыс. — установить аппаратуру для видеотрансляций, за 136 тыс. — снять постановочные ролики и т.д.

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Примечательно, что в материалах госзакупок про концерт Брежневой нигде не упоминается. Выступление певицы в Красноярске подтверждают слова участников приема, а также и Instagram звезды. 26 декабря Вера Брежнева опубликовала фото с застолья с подписью: "Финальная гастроль 2018 года".

Новогодний прием губернатора Красноярского края

Новогодний прием губернатора Красноярского края

Новогодний прием губернатора Красноярского края

Новогодний прием губернатора Красноярского края

Красноярск онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о проблемах Веры Брежневой в России. Телеканал НТВ внезапно отказался транслировать выступление певицы во время вручения ежегодной премии "Нового радио".

Персона
Вера Брежнева
Место
Россия
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