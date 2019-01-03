''Там всем хватит'': стало известно о многомиллионном наследстве Криса Кельми

Родные российского музыканта и композитора Криса Кельми, который ушел из жизни 2 января, делят многомиллионное наследство.

Об этом пишет портал "Дни.ру", который утверждает, что незадолго до смерти 63-летний артист успел распорядиться имуществом на сумму около 100 миллионов рублей ($1,4 млн).

Фото: aif.ru

Согласно источнику, в последние дни Кельми чувствовал себя плохо - передвигался с трудом и лишь при помощи ходунков, на улице почти не появлялся, страдал от эпилептических припадков. Ввиду такого состояния автор хита "Ночное рандеву" решил составить завещание.

"Да, я составил завещание и заверил его. Все оставлю бывшей жене Людмиле и единственному сыну Кристиану, там все в порядке, там всем хватит", – процитировал источник музыканта.

Отмечается, что родственники якобы мало заботились здоровьем певца, однако теперь получат три квартиры в Москве и роскошный загородный дом с бассейном в Подмосковье. Риэлторы оценивают наследство звезды 90-х в 100 миллионов рублей, при этом авторские права на песни Кельми оцениваются еще дороже.

Бывшая супруга и сын не единственные, кто претендует на наследство артиста. Завещание, как утверждают в СМИ, скорее всего, оспорит его младший брат Евгений, который являлся концертным директором.

Музыкант и автор песен, создатель коллективов "Високосное лето", "Рок-Ателье", участник группы "Автограф" Крис Кельми скончался 2 января 2019 года. На момент смерти артисту было 63 года. Позже в СМИ появилась информация, что певец скончался из-за остановки сердца. Медики не смогли его реанимировать, когда прибыли по адресу.

Известность Крису Кельми принесли такие хиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Более того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в России умер известный певец Евгений Осин. Причиной называли остановку сердца. Прощание с артистом состоялось 20 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве.

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