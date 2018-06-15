Тайный роман Тодоренко: ведущая засветилась в Лондоне с вероятным возлюбленным

Разговоры о тайном романе украинской телеведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова не утихают на страницах таблоидов. В очередной раз звезда проекта "Орел и Решка" подогрела слухи, отпраздновав с артистом свой день рождения в Лондоне.

Фотографии с общими локациями появились на страницах Тодоренко и Топалова в Instagram. При этом сам певец не стал скрывать, что празднует в столице Англии день рождения "важного" для него человека.

В четверг, 14 июня, Регине Тодоренко исполнилось 28 лет. Свой день рождения телеведущая отметила в Лондоне. Девушка поделилась в соцсети яркими фото путешествий, при этом внимательные фолловеры заметили, что в это же время столицу Англии посещал и Влад Топалов, с которым прежде ведущая играла в совместном театральном спектакле.

Певец не только опубликовал фото с похожими локациями, но и снимок за одним столом с Региной Тодоренко.

"Сегодня день рождения у Дональда Трампа!!! И у еще одного важного человека… но, об этом позже", - написал под одним из своих фото Топалов.

Подписчики пары все ждут, когда Топалов и Тодоренко признаются в отношениях. "Ждем совместные фотки с Регинкой", "Ребят, да хорош уже прятаться, ей Богу как маленькие!", - отметили под постами звезд.

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