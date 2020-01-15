Главная Новости
15 января • обновлено в 23:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

Сколько детей у Михаила Мишустина и как избили его сына Александра

843
Читать материал на украинском

Новым премьер-министром России вместо Дмитрия Медведева скорее всего станет глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, чей сын стал известен в РФ после скандала с дракой.

В открытых источниках содержится информация, что Мишустин женат и воспитывает трех сыновей.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

16 мая 2018 года два члена ЛДПР избили сына главы ФНС РФ Александра Мишустина.

Новости
Путин выбрал себе преемника: топ-5 громких фактов о новом премьере России

Два брата, которые состояли в партиии ЛДПР, Андрей и Сергей Бессмертновы побили Александра из-за замечания. Как пишет Dailystorm, Александр Мишустин с приятелем сделали ЛДПРовцам замечание из-за распития ими алкоголя на территории детской площадки.

После инцидента братьев Бессмертновых арестовали.

Андрей Бессмертнов

Андрей Бессмертнов

Ранее OBOZREVATEL писал, что невесткой премьера РФ Дмитрия Медведева может стать армянка Яна Григорян.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги