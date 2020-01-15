Сколько детей у Михаила Мишустина и как избили его сына Александра

Новым премьер-министром России вместо Дмитрия Медведева скорее всего станет глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, чей сын стал известен в РФ после скандала с дракой.

В открытых источниках содержится информация, что Мишустин женат и воспитывает трех сыновей.

Михаил Мишустин

16 мая 2018 года два члена ЛДПР избили сына главы ФНС РФ Александра Мишустина.

Два брата, которые состояли в партиии ЛДПР, Андрей и Сергей Бессмертновы побили Александра из-за замечания. Как пишет Dailystorm, Александр Мишустин с приятелем сделали ЛДПРовцам замечание из-за распития ими алкоголя на территории детской площадки.

После инцидента братьев Бессмертновых арестовали.

Андрей Бессмертнов

Ранее OBOZREVATEL писал, что невесткой премьера РФ Дмитрия Медведева может стать армянка Яна Григорян.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!