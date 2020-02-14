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14 февраля • обновлено в 04:31
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"Сделала тест..." Седокова подогрела слухи о четвертой беременности

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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, сделала очередное признание о четвертой беременности.

Анна намекнула, что в скором времени ее поклонники узнают "секрет" относительно грядущего пополнения в ее семье, сообщила "Комсомольская правда"

Певица также добавила, что они с возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой спокойно жили до того момента, пока в СМИ не появились новость о ее интересном положении.

Анна Седокова

Анна Седокова

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"Честно говоря, я удивлена! Но я вчера даже сделала тест на беременность. А вот, что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже..." – заявила знаменитость.

Напомним, слухи об очередной беременности Седоковой распространились в сети после того, как она на вопрос от подписчика о ее положении лаконично написала: "Да".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.

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Персона
Анна Седокова
Тег
шоу-бизнес
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Шо опять в сауне от хачей залетела?
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