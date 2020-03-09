Главная Новости
9 марта • обновлено в 20:58
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

Пугачеву высмеяли за неудачный снимок: живого места не осталось

5.2т
Читать материал на украинском

Известная российская певица Алла Пугачева показала своим поклонникам новый снимок, который вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Артистка сфотографировала свое лицо крупным планом и поделилась изображением на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Hyser

На фотографии Алла Борисовна предстала в черной шляпе и с прямыми распущенными волосами с челкой. На снимке бросаются в глаза неестественной формы губы и непропорционально большой нос.

Несмотря на то, что многие расхвалили знаменитую артистку за прекрасный внешний вид, огромное количество подписчиков Пугачевой посчитали ее фото неудачным.

"Судя по фото, живого места не осталось. Вся шитая и штопанная. Пожилая надутая Барби", – возмутились пользователи сети.

"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок
"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева взбудоражила сеть показав свою новую сумку. Так, поклонникам артистки аксессуар напомнил женские половые органы.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Ева Романова
Персона
Алла Пугачева
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
6
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги