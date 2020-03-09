"Живого места не осталось!" Пугачеву высмеяли за неудачный снимок

Известная российская певица Алла Пугачева показала своим поклонникам новый снимок, который вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Артистка сфотографировала свое лицо крупным планом и поделилась изображением на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева Hyser

На фотографии Алла Борисовна предстала в черной шляпе и с прямыми распущенными волосами с челкой. На снимке бросаются в глаза неестественной формы губы и непропорционально большой нос.

Несмотря на то, что многие расхвалили знаменитую артистку за прекрасный внешний вид, огромное количество подписчиков Пугачевой посчитали ее фото неудачным.

"Судя по фото, живого места не осталось. Вся шитая и штопанная. Пожилая надутая Барби", – возмутились пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева взбудоражила сеть показав свою новую сумку. Так, поклонникам артистки аксессуар напомнил женские половые органы.

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