''Пугачева остыла к нему'': стало известно об отношениях примадонны и умершего Кельми

Легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева в свое время поддерживала умершего певца Криса (Анатолия) Кельми, но позже к нему "остыла".

Об этом рассказал журналист Михаил Садчиков в интервью "Стархит". По его словам, Кельми привлек внимание Пугачевой своей песней "Ночное рандеву". Впрочем, та не знала, что настоящим автором песни является другой человек, музыкант Вадим Усланов.

Крис Кельми Стархит

"По слухам, Пугачева благоволила молодому артисту и всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что "Ночное рандеву" на самом деле поет не Крис, да и автором песни является другой человек. Знающие люди сказали, что после этого она "остыла" к нему", — вспомнил журналист.

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