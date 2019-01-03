МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Сплетни

''Пугачева остыла к нему'': стало известно об отношениях примадонны и умершего Кельми

Читать материал на украинском

Легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева в свое время поддерживала умершего певца Криса (Анатолия) Кельми, но позже к нему "остыла".

Об этом рассказал журналист Михаил Садчиков в интервью "Стархит". По его словам, Кельми привлек внимание Пугачевой своей песней "Ночное рандеву". Впрочем, та не знала, что настоящим автором песни является другой человек, музыкант Вадим Усланов.

Новости
''Про**ал карьеру'': скандальная Лолита ''наехала'' на умершего Криса Кельми
Крис Кельми

Крис Кельми

Стархит

"По слухам, Пугачева благоволила молодому артисту и всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что "Ночное рандеву" на самом деле поет не Крис, да и автором песни является другой человек. Знающие люди сказали, что после этого она "остыла" к нему", — вспомнил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • О смерти Криса Кельми стало известно 2 января.

  • В СМИ также появилась информация, что певец скончался из-за остановки сердца. Медики не смогли его реанимировать, когда прибыли по адресу.

  • Незадолго до смерти Кельми стал героем телевизионного эфира на одном из ТВ-каналов. На экраны он вышел в апреле 2018 года — уже тогда зрители узнали о болезненном состоянии автора хитов "Замыкая круг" и "Ночное рандеву".

Персона
Алла Пугачева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги