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СпортLady

/Сплетни

Предлагает интим: Волочкова пожаловалась на домогательства олигарха

1.3тЧитать материал на украинском

Российскую приму-балерину Анастасию Волочкову с непристойными предложениями преследует некий бизнесмен Андрей Марченко.

Как рассказала знаменитость "Комсомольской правде", олигарх названивает и пишет ей смс, в которых откровенно требует интимных отношений. Свои слова Волочкова подкрепила несколькими скриншотами переписки с Марченко.

Предлагает интим: Волочкова пожаловалась на домогательства олигарха

Фото: "Комсомольская правда"

Вся соль в том, что недавно росСМИ приписали балерине роман с олигархом. Произошло это из-за короткого видео, на котором Волочкова благодарит Марченко за букет цветов. Позже предприниматель утверждал, что с артисткой его связывают не только деловые отношения. На деле же оказалось, что олигарх лишь настойчиво требует от балерины интима.

"Да, я знаю этого человека. Два года назад после моего концерта в Краснодаре я интеллигентно послала Марченко из-за его домогательств. Но, видимо, человек не понял", - рассказала артистка.

Предлагает интим: Волочкова пожаловалась на домогательства олигарха

Фото: "Комсомольская правда"

Предлагает интим: Волочкова пожаловалась на домогательства олигарха

Фото: "Комсомольская правда"

При этом, как добавила Волочкова, она в обиде на олигарха за прошлый совместный проект. Никаких отношений между ними быть не может.

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"Несколько месяцев назад мы снова встретились. Марченко обещал поддержать мой благотворительный тур по краснодарским станицам, а в обмен попросил рекламу своей фирмы. Свои обязательства я выполнила, а Марченко подвел, обманул меня и мой коллектив", - вспомнила она.

Предлагает интим: Волочкова пожаловалась на домогательства олигарха

Фото: "Комсомольская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова заявила, что у нее появился любимый мужчина, но она не хочет раскрывать его имя.

Анастасия также удивила фанатов серией откровенных снимков с неизвестным. На фото она не показывала его лица, но при этом в постах в социальной сети называла его любимым. Так, на одном из фото артистка и ее возлюбленный позировали обнаженными в кровати. На других фото она показала свои ноги, которые мужчина держит в руках, при этом весьма романтически подписав снимок.

Наибольший фурор произвела пошлая фотография звезды, на которой она сидит сверху на любовнике, а сам мужчина демонстрирует неприличный жест рукой.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бредит стареющая кацапская сука.
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