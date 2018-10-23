Пошла по наклонной: экс-супруга Кличко взволновала друзей поведением после развода

После развода с украинским боксером Владимиром Кличко американская актриса Хайден Панеттьери пошла по наклонной: оставив бывшему супругу их совместную дочь, знаменитость ведет разгульный образ жизни, чем очень беспокоит близких.

Об этом пишет таблоид Life & Style со ссылкой на источники, приближенные к знаменитости.

Фото: hochu.ua

Как рассказали источнику друзья Панеттьери, на нее плохо влияет ее новый бойфренд и начинающий актер Брайан Хикерсон. Насколько известно, он переехал из Южной Каролины в Лос-Анджелес, чтобы заниматься недвижимостью и кино. Сейчас Хикерсон активно посещает кастинги и пытается найти свое место в этой индустрии.

Не бесследно, судя по всему, прошел для актрисы и развод с украинским спортсменом, в результате которого Кличко-младший забрал их 3-летнюю дочь Кайю-Евдокию в Украину. Панеттьери же теперь полностью предоставлена новому возлюбленному, с которым они часто пропадают по ночам.

Фото: lifeandstylemag.com

При этом актриса якобы злоупотребляет алкоголем и нередко срывается. Боксер, как отметили они, имел на нее положительное влияние и умел сдержать эмоциональные вспышки супруги. Теперь же его нет и она теряет контроль над собой.

Как рассказал мать Панеттьери, Кличко и ее дочь остаются друзьями.

"В жизни моей дочери происходят перемены, уверена, что они к лучшему", - прокомментировала она поведение актрисы.

Насколько известно, Хейден Панеттьери страдала ранее психическими расстройствами. После родов в декабре 2014 года молодую маму одолела тяжелая послеродовая депрессия, из-за которой актрисе приходилось обращаться за помощью к специалистам.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, после разрыва Кличко и Панеттьери стало известно о новом шаге актрисы.