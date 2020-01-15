Главная Новости
16 января • обновлено в 00:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

Почему все вдруг заговорили о свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна

199
Читать материал на украинском

В сети появились новые слухи о том, что российская певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна.

После того, как артистка в Сторис засветила обручальное кольцо, Давид Манукян сам заговорил о свадьбе.

Под одной из записей Бузовой в Инстаграм Давид предложил певцу Рамилю Алимову выступить на бракосочетании.

"Брат, на свадьбе у нас выступаешь ты @ramilka_alimka. Ты понял", - сказал Давид Манукян (DAVA) Рамилю.

Перед новым годом Бузова с Давой выпустили совместный клип "Мандаринка".

А потом вместе поехали на лыжный курорт. Во время отдыха парочка радовала свою Инстаграм-публику массой романтических фото.

На данный момент Ольга с Давидом находятся в Таиланде, и уже не скрывают, что у них любовь.

Почему все вдруг заговорили о свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Рамиль Алимов, которому Дава предложил спеть на его свадьбе с Бузовой – певец из Нижнего Новгорода, который проживает в Москве. Свою популярность Рамиль приобрел благодаря тому, что выкладывал в соцсети видеоролики с отрывками своих произведений.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Ольга Бузова оконфузилась в Москве.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги