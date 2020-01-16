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16 января • обновлено в 12:48
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Почему "Кадыров умер" взлетело в трендах

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Запрос "Кадыров умер" взлетел в поисковых трендах Гугла вечером 15 января.

Об этом свидетельствуют данные сервиса гугл.трендс.

Почему "Кадыров умер" взлетело в трендах

Всему причиной внезапная новость от 15 января о назначении исполняющего обязанности руководителя Чечни Муслима Хучиева "на период временной нетрудоспособности Рамзана Кадырова" - распоряжение опубликовано на сайтах чеченских главы и правительства.

Позже пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов пояснил российским СМИ, что Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур, и что якобы это обычная практика.

А 16 января на странице Кадырова в соцсети Вконтакте сообщение якобы от него, где содержится комментарий в адрес кандидата в российские премьер-министры Михаила Мишустина. Кадыров назвал Мишустина "человеком с мужественным характером". И опубликовал совместное фото.

Рамзан Кадыров и Михаил Мишустин

Рамзан Кадыров и Михаил Мишустин

со страницы Вконтакте Рамзана Кадырова

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января российский премьер Дмитрий Медведев со своим правительством подали в отставку.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия
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