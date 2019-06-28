Победительница "Холостяка" рассказала о беременности

Победительница проекта "Холостяк-9" Дарья Квиткова опровергла слухи о своей беременности.
Девушка прокомментировала слухи в сторис своего Instagram, где рассказала, что подписчики завалили ее вопросами по поводу ее положения.
"Ребят, я не знаю, откуда пошла информация о том, что я беременна, но директ у меня просто завален этими вопросами. Я бы хотела это немножко опровергнуть, потому что я не беременна, и я бы вас очень просила, чтобы вы не задавали мне эти вопросы и не писали мне об этом", — сказала Даша.
Даша и Никита не планируют пополнение в ближайшее время
Instagram Добрынина
Герой шоу Никита Добрынин ранее высказался о беременности своей девушки. По его словами, они продолжили с Дарьей отношения после окончания шоу и в настоящее время живут вместе. Что касается пополнения в их паре — слухи о беременности девушки пока преждевременные, хотя он уже готов к отцовству.
Ребята, вы очень долго просили сделать пост о моей Скретч-Карте, которую я подарила Никите на первой вечеринке. Я ее нигде не покупала, а самостоятельно придумала и сделала. Оставляю список того, что было на нашей доске: ✨Найдем 10 совпадений друг в друге? ✨Помечтаем вслух? ✨Давай сменим имидж. ✨Съедим одну макаронину на двоих? ✨Поэкспериментируем? ✨Посчитаем звезды? ✨Партейку в "Элиас"? ✨Давай выпьем кофе в твоем родном городе. ✨Встретим рассвет в придорожном кафе за чашкой какао? ✨Правда или действие. Сыграем? ✨Пол - это "Лава". У тебя есть 5 секунд, чтобы спастись! ✨Подарим друг другу прозвища? ✨Приходи на ужин, где шеф поваром буду я. ✨Получим дозу адреналина? ✨Перенесемся в будущее? ✨Давай признаемся друг другу в чувствах. Маленькими шагами, но мы выполнили каждое задание вместе и я уже подумываю сделать новую карту😌 Только не говорите Никите, хочу сделать сюрприз 🙄😹
Добрынин и Квиткова не планируют пополнение в ближайшее время, так как относятся к беременности осознанно.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша.
Финальные свидания начались очень плохо. Девушки стали капризничать. Но завершилось все со страстью: Никита раздел участниц.
В результате главный герой отправил Лилию домой, а Даше надел на палец заветное кольцо. Выбор Добрынина вызвал ажиотаж в сети. Пользователи заметили важный нюанс: Даша пришла на финальную церемонию в белом платье, а Лилия — в черном. Из-за этого поклонники шоу посчитали, что выбор был известен заранее.
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