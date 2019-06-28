Победительница "Холостяка" рассказала о беременности

Победительница проекта "Холостяк-9" Дарья Квиткова опровергла слухи о своей беременности.

Девушка прокомментировала слухи в сторис своего Instagram, где рассказала, что подписчики завалили ее вопросами по поводу ее положения.

"Ребят, я не знаю, откуда пошла информация о том, что я беременна, но директ у меня просто завален этими вопросами. Я бы хотела это немножко опровергнуть, потому что я не беременна, и я бы вас очень просила, чтобы вы не задавали мне эти вопросы и не писали мне об этом", — сказала Даша.

Даша и Никита не планируют пополнение в ближайшее время Instagram Добрынина

Герой шоу Никита Добрынин ранее высказался о беременности своей девушки. По его словами, они продолжили с Дарьей отношения после окончания шоу и в настоящее время живут вместе. Что касается пополнения в их паре — слухи о беременности девушки пока преждевременные, хотя он уже готов к отцовству.

Добрынин и Квиткова не планируют пополнение в ближайшее время, так как относятся к беременности осознанно.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша.

Финальные свидания начались очень плохо. Девушки стали капризничать. Но завершилось все со страстью: Никита раздел участниц.

В результате главный герой отправил Лилию домой, а Даше надел на палец заветное кольцо. Выбор Добрынина вызвал ажиотаж в сети. Пользователи заметили важный нюанс: Даша пришла на финальную церемонию в белом платье, а Лилия — в черном. Из-за этого поклонники шоу посчитали, что выбор был известен заранее.

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