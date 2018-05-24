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Не вышел из образа: в России "актер-мент" ограбил квартиру

4.2тЧитать новость на украинском

В Москве за грабеж задержали актера из сериала "Мент в законе" Илью Уткина.

Он находился в федеральном розыске, сообщает телеграм-канал Mash.

Уткина подозревают в ограблении квартиры на севере Москвы в конце апреля. Полицейские возбудили уголовное дело за разбой, а артиста объявили в федеральный розыск.

Mash

Три дня назад его авто остановили сотрудники ГИБДД. Мужчину задержали. Подробности произошедшего устанавливаются.

Известно, что также Уткин снимался в картинах "Карпов", "Папины дочки", "Брат-2".

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Место
Россия
Объекты
шоу-бизнесшоусплетни
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