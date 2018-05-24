Не вышел из образа: в России "актер-мент" ограбил квартиру

В Москве за грабеж задержали актера из сериала "Мент в законе" Илью Уткина.

Он находился в федеральном розыске, сообщает телеграм-канал Mash.

Уткина подозревают в ограблении квартиры на севере Москвы в конце апреля. Полицейские возбудили уголовное дело за разбой, а артиста объявили в федеральный розыск.

Mash

Три дня назад его авто остановили сотрудники ГИБДД. Мужчину задержали. Подробности произошедшего устанавливаются.

Известно, что также Уткин снимался в картинах "Карпов", "Папины дочки", "Брат-2".

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский актер, который внесен в базу "Миротворца", Сергей Безрукови его супруга Анна Матисон ожидают появления на свет второго совместного ребенка.