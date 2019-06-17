Матерный скандал между Лободой и Лазаревым: в сеть попало видео

Скандал между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым на премии "Муз-ТВ" подтвердился, несмотря на то, что российский певец называл его уткой.

В сеть попало видео, на котором можно увидеть, как зарождалась звездная перепалка. Короткий ролик опубликовал Super (чтобы просмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

На кадрах ролика видно — все началось на репетиции в "Арене Мегаспорт". Лазарев ожидает, когда прогон своего выступления закончит Светлана Лобода. Слева от Лазарева — продюсер Светланы Нателла Крапивина, а впереди — глава премии "Муз-ТВ" Арман Давлетяров. Именно ему в начале Сергей начинает высказывать то, что думает о решении отдать Лободе финальный, "хэдлайнерский" сет из шести песен в конце премии, в то время, как его номер с "Евровидения" не смогли показать на премии по техническим причинам.

Кадр из видео instagram.com/super.ru

Давлетяров слушает Сергея озадаченно, пытаясь дипломатично улыбаться, Лазарев еще больше эмоционирует. Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова. На площадке просят не снимать ничего на телефоны, видимо, ввиду накаленной обстановки.

Наконец, происходящее со сцены замечает сама Лобода — ей явно уже не комфортно. По словам очевидцев, Светлана обратилась со сцены к Лазареву с единственной фразой: "Сереж, можно я буду репетировать?", чем вызвала у него еще большие эмоции.

По рассказам свидетелей инцидента, именно тогда в адрес Светланы и прозвучали не самые приятные слова из уст 36-летнего артиста. В тот день реагировать на них и вступать в конфликт певица не стала, покинув площадку, чтобы готовиться к премии.

Представители "Муз-ТВ" немедленно принесли извинения перед Лободой и ее командой. Сам Лазарев до сегодняшнего дня предпочитает никак не комментировать свое поведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода впервые прокомментировала матерный скандал с Лазаревым. Она назвала его поведение странным.

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