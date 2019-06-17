Матерный скандал между Лободой и Лазаревым: в сеть попало видео

Скандал между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым на премии "Муз-ТВ" подтвердился, несмотря на то, что российский певец называл его уткой.
В сеть попало видео, на котором можно увидеть, как зарождалась звездная перепалка. Короткий ролик опубликовал Super (чтобы просмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).
На кадрах ролика видно — все началось на репетиции в "Арене Мегаспорт". Лазарев ожидает, когда прогон своего выступления закончит Светлана Лобода. Слева от Лазарева — продюсер Светланы Нателла Крапивина, а впереди — глава премии "Муз-ТВ" Арман Давлетяров. Именно ему в начале Сергей начинает высказывать то, что думает о решении отдать Лободе финальный, "хэдлайнерский" сет из шести песен в конце премии, в то время, как его номер с "Евровидения" не смогли показать на премии по техническим причинам.
Кадр из видео
instagram.com/super.ru
Давлетяров слушает Сергея озадаченно, пытаясь дипломатично улыбаться, Лазарев еще больше эмоционирует. Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова. На площадке просят не снимать ничего на телефоны, видимо, ввиду накаленной обстановки.
Наконец, происходящее со сцены замечает сама Лобода — ей явно уже не комфортно. По словам очевидцев, Светлана обратилась со сцены к Лазареву с единственной фразой: "Сереж, можно я буду репетировать?", чем вызвала у него еще большие эмоции.
По рассказам свидетелей инцидента, именно тогда в адрес Светланы и прозвучали не самые приятные слова из уст 36-летнего артиста. В тот день реагировать на них и вступать в конфликт певица не стала, покинув площадку, чтобы готовиться к премии.
Представители "Муз-ТВ" немедленно принесли извинения перед Лободой и ее командой. Сам Лазарев до сегодняшнего дня предпочитает никак не комментировать свое поведение.
Чтобы восстановить картину звездного скандала между Сергеем Лазаревым @lazarevsergey и Светланой Лободой @lobodaofficial, Super публикует видео фрагмент инцидента, по которому можно понять, что произошедшее — не утка, как уверял сам Лазарев. ⠀ Все началось на репетиции Светланы, когда Сергей начал высказывать главе премии "Муз-ТВ" Арману Давлетярову свои мысли о решении отдать Лободе финальный сет из шести песен в конце премии, в то время, как его номер с "Евровидения" не смогли показать на премии по техническим причинам. В ролике видно, как озадаченно Давлетяров слушает эмоционирующего Сергея, при этом пытаясь дипломатично улыбаться. Продюсер Лободы Нателла Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова. ⠀ Происходящее со сцены, по словам очевидцев, вскоре заметила и сама Лобода. Светлана обратилась со сцены к Лазареву с единственной фразой: "Сереж, можно я буду репетировать?". По рассказам свидетелей, именно тогда в адрес певицы прозвучали не самые приятные слова из уст Лазарева. Реагировать на них и вступать в конфликт Лобода не стала. История закончилась извинениями от "Муз-ТВ" в адрес Светланы. Сергей Лазарев перед Лободой извиняться и комментировать инцидент не стал. ⠀ А вы на чьей стороне в этом конфликте?
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода впервые прокомментировала матерный скандал с Лазаревым. Она назвала его поведение странным.
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