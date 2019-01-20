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СпортLady

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Линдеманна заподозрили в измене Лободе с молодой россиянкой: как выглядит новая ''пассия''

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Солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, которому приписывали романтические отношения с украинской певицей Светланой Лободой, заподозрили в новом романе.

В сети распространились снимки рокера, на которых он проводит время в компании других девушек, одна из которых обнимает Тилля на фото. Изображение опубликовано на странице девушки в Instagram.

Вероятная пассия Линдеманна – молодая россиянка, которая учится в Нью-Йорке, США. Интересно, что девушка внешне очень похожа на Лободу во времена ее участия в "ВИА Гре".

Линдеманн с новой подружкой

Линдеманн с новой подружкой

Instagram @shiverskih_v

"Конкурентка" Лободы работает фитнес-тренером, а также помогает спортсменам готовиться к различным турнирам и соревнованиям. Также девушка ведет свой блог в Instagram, где публикует откровенные фото.

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С Линдеманном она провела время в одном из фешенебельных ресторанов ZAVO Mediterranean Restaurant на Манхэттене (Нью-Йорк, США).

Новая пассия Линдеманна

Новая пассия Линдеманна

Instagram @shiverskih_v

Новая пассия Линдеманна

Новая пассия Линдеманна

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Новая пассия Линдеманна (слева)

Новая пассия Линдеманна (слева)

Instagram @shiverskih_v

Новая пассия Линдеманна (слева)

Новая пассия Линдеманна (слева)

Instagram @shiverskih_v

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Новая пассия Линдеманна (справа)

Новая пассия Линдеманна (справа)

Instagram @shiverskih_v

Лобода и Линдеманн

Лобода и Линдеманн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали снимки Тилля, на которых он обнимал жгучую брюнетку. Пользователи предположили, что девушка — также новая пассия Линдеманна, на которую он мог променять Лободу.

Героиней спорных фотографий стала стилист из Германии Мира Эль Исса — она неоднократно размещала совместные фото с музыкантом в социальной сети. Примечательно, что свежий снимок пары автор подписала: "Это, должно быть, любовь". Собственно, это только подогрело интерес к новой знакомой Линдеманна.

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Персоны
Светлана Лобода (LOBODA)Тилль Линдеманн
Тег
сплетни
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Что за крендель?
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