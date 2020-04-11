"Квартал 95" ярко потроллил мировых лидеров из-за карантина: сеть в восторге

Студия "Квартал 95" высмеяла мировых лидеров за их реакцию на распространение коронавируса COVID-19.

Соответствующее видео опубликовали на странице студии в YouTube. На нем лидеры государств якобы переписываются в чате со Всемирной организацией здравоохранения и отвечают на ее вопросы (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

"Квартал 95" ярко потроллил мировых лидеров реакций на коронавирус

Так, "героями" стали Китай, Россия, Беларусь и США. Посмеялись также над Украиной, Великобританией, Эстонией и Северной Кореей.

Скриншот из видео

В забавном ролике потроллили президента РФ Владимира Путина. Там вспомнили, как после его визита в инфекционную больницу коронавирусом заболел главный врач медучреждения. Посмеялись также над президентом Беларуси Александром Лукашенко и его участии в футбольном матче

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Видео получило большой резонанс в сети – всего за сутки его лайкнули почти 200 тысяч человек.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL ранее, в соцсетях появились фотожабы на снимок с задержанием киевлянина, который решил попасть в киевский Гидропарк вплавь.

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