Российская телеведущая Ксения Собчак показала пикантное видео со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

Так, Богомолов и Собчак развлеклись прямо в ресторане – Константин на камеру расстегнул пуговицы на платье жены, потрогал Ксению за грудь и продемонстрировал ее прозрачное белье. Откровенный ролик опубликовано на странице Собчак в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Собчак и Богомолов Colta.ru

"Пятница. Вечер. Ресторан "Сахалин". Морских ежей нет и паникеров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи… Встретим конец света достойно", – подписала ролик Собчак.

Всего за несколько часов с момента публикации ролик просмотрели почти 700 тысяч пользователей социальной сети.

Скриншот видео Instagram @xenia_sobchak

Также они начали активно комментировать увиденное, многие предположили, что Богомолов и Собчак сняли ролик, будучи в нетрезвом состоянии. Остальные же похвалили скандальную пару за смелость и откровенность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богомолов засветил интимные места Ксении Собчак без белья. Ролик был снят во время отдыха пары на Мальдивах.

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