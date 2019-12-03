"Идиоты!" Собчак ответила на слив подробностей личной жизни

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что не живет вместе со своим супругом, режиссером Константином Богомоловым.

На этот вопрос она ответила журналистам из "Татлер", которые обнародовали переписку со знаменитостью в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак и Константин Богомолов instagram/xenia_sobchak

"Да идиоты! Я даже не знаю, как комментировать. Доказывать, что мы живем вместе – глупо как-то. Поэтому реально не знаю, как реагировать", – отметила она, подтвердив, что подобные слухи, похоже, впервые поставили ее в тупик.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Ксения с сыном Платоном и матерью живет в загородном доме отдельно от Богомолова.

Собчак и Богомолов женятся Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что скандальная телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что Собчак и Богомолов ждут ребенка. Тelegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Недавно Ксения также продемонстрировала круглый животик во время интервью с рэпером GUF (Алексеем Долматовым).

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