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3 декабря • обновлено в 20:27
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"Идиоты!" Собчак ответила на слив подробностей личной жизни

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Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что не живет вместе со своим супругом, режиссером Константином Богомоловым.

На этот вопрос она ответила журналистам из "Татлер", которые обнародовали переписку со знаменитостью в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

instagram/xenia_sobchak

"Да идиоты! Я даже не знаю, как комментировать. Доказывать, что мы живем вместе – глупо как-то. Поэтому реально не знаю, как реагировать", – отметила она, подтвердив, что подобные слухи, похоже, впервые поставили ее в тупик.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Ксения с сыном Платоном и матерью живет в загородном доме отдельно от Богомолова.

"Идиоты!" Собчак ответила на слив подробностей личной жизни

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Собчак и Богомолов женятся

Instagram

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
Место
Россия
Теги
слухи шоу-бизнес сплетни
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Кому интересна эта раздолбанная черноротая шлюха ?
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