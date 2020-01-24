Гарик Харламов ищет замену Асмус

Комик Гарик Харламов ищет замену своей жене, актрисе Кристине Асмус.

В частности, из свежего поста Харламова в Инстаграм следует, что он сидит на популярном сервисе знакомств Tinder.

"Я в разных соцсетях )" - написал комик, поставив на Tinder вместо своего фото снимок голливудской звезды Мэтта Деймона.

В конце прошлого года Асмус блеснула ролью в фильме "Текст", где снялась в очень откровенной сцене секса.

В сети Харламова стали активно после этого травить, называя, в частности, "куколдом" (муж, который получает наслаждение от измен жены).

Чуть со временем в топы поисковых трендов вышел запрос "харламов асмус развод". Однако каких-либо официальных подтверждений этому не было.

У пары есть дочь – 6-летняя. Анастасия.

При этом стоит также отметить, что указанным выше постом Гарик Харламов принял участие в сегодняшнем интернет-тренде: знаменитости показывают свои фото, как якобы выглядят в различных соцсетях.

Читайте также на OBOZREVATEL про голую сцену Асмус в фильме "Текст".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!