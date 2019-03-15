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"Доци тоже будут?" Мать ANNA MARIA устроила праздник для оккупантов Крыма

3.5тЧитать материал на украинском

В сети всплыл любопытный документ, который демонстрирует работу матери скандального крымского дуэта ANNA MARIA на оккупированном полуострове.

Оказалось, что Лариса Опанасюк, награжденная ранее медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма", решила устроить пышный праздник пятой годовщины аннексии Крыма. Снимок распоряжения с подписью матери сестер Опанасюк опубликован в Twitter-блоге RoksolanaToday&Крим.

"Мама АННЫ-МАРИИ работает. Документы подписывает полезные. А доци споют на празднике, а?" – задали вопрос в сети.

Согласно документу, мать оскандалившихся сестер, которая в настоящее время проживает в Симферополе и является заместителем так называемого председателя Совета министров Крыма и руководителем аппарата "Совмина", распорядилась устроить в крымских городах митинг, возложение цветов к памятнику "Народному ополчению" и концерт по случаю "воссоединения Крыма с Россией".

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Будут ли причастны дочери Ларисы, участницы дуэта ANNA MARIA к празднованию 5-летия оккупации полуострова – неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Валевич Борис
Валевич Борис
Не плохо устроились твари - и страну предали и тут же две эти одинаковые матрешки ее используют. Хорошо что это кобло иуд раскрыли
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