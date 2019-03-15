"Доци тоже будут?" Мать ANNA MARIA устроила праздник для оккупантов Крыма

В сети всплыл любопытный документ, который демонстрирует работу матери скандального крымского дуэта ANNA MARIA на оккупированном полуострове.
Оказалось, что Лариса Опанасюк, награжденная ранее медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма", решила устроить пышный праздник пятой годовщины аннексии Крыма. Снимок распоряжения с подписью матери сестер Опанасюк опубликован в Twitter-блоге RoksolanaToday&Крим.
"Мама АННЫ-МАРИИ работает. Документы подписывает полезные. А доци споют на празднике, а?" – задали вопрос в сети.
Мама АННЫ_МАРИИ работает— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 15 березня 2019 р.
Документы подписывает полезные
А доци споют на празднике,а? pic.twitter.com/UJ5wrp74qS
Согласно документу, мать оскандалившихся сестер, которая в настоящее время проживает в Симферополе и является заместителем так называемого председателя Совета министров Крыма и руководителем аппарата "Совмина", распорядилась устроить в крымских городах митинг, возложение цветов к памятнику "Народному ополчению" и концерт по случаю "воссоединения Крыма с Россией".
Будут ли причастны дочери Ларисы, участницы дуэта ANNA MARIA к празднованию 5-летия оккупации полуострова – неизвестно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года дуэт ANNA MARIA участвовал в финале Национального отбора на конкурс Евровидение.
За день до этого девушки серьезно оскандалились в эфире крымскотатарского телеканала ATR. Вокалистки, которые родились и выросли в Крыму, в интервью с Романом Скрыпиным отказались признавать аннексию полуострова РФ, а также заявили, что "в Украине не идет война с Россией".
В сети появилась буря негодования из-за скандального интервью. Пользователи назвали сестер "дешевыми балалайками".
Заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что они должны быть исключены из Нацотбора.
В Кабмине также призвали скандальных артисток отказаться от участия в финале Нацотбора, а администрацию конкурса – не допустить, чтобы на Евровидение в Израиль отправился кто-то, кто не признает российскую агрессию на территории Украины.
Позже Роман Скрыпин, который взял громкое интервью у дуэта ANNA MARIA, резко раскритиковал организаторов конкурса, которые допустили участие коллектива с пророссийской позицией. Также он обратился за разъяснениями к ведущему Нацотбора Сергею Притуле.
Тот, в свою очередь, дерзко ответил журналисту, указав, что всего лишь ведет Национальный отбор и не в его компетенции выбирать участников, анализируя их гражданскую позицию.
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