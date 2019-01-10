''Будет спать со всеми'': вокруг новой участницы ''Дома-2'' разгорелся скандал из-за ВИЧ

18 летняя экс-любовница российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Яна Шевцова собирается судиться с экс-участницей скандального телепроекта "Дом-2" из-за заявления о распространении ВИЧ-инфекции.

Как сообщает "СтарХит", Лера Фрост попросила руководство шоу заставить Яну сдать анализы, чтобы та не заразила остальных в случае положительного результата.

"Увидя ее поведение в эфире, я поняла, что она будет спать со всеми, тем самым подвергая опасности многих участников. Насколько мне известно, ее выгнали с проекта вместе с парнем, с которым у нее была интимная связь. Видимо, информация все-таки подтвердилась", — сказала Фрост.

Яна Шевцова Фото: instagram.com

Шевцова пришла к участнику телепроекта Захару Саленко, который ранее нравился Лере. Ходят слухи, что экс-любовница Гуфа могла заразить парня. После публичного заявления Фрост Шевцова решила подать в суд.

"Мама моя — председатель суда. Я по образованию юрист. Поєтому проблем ноль, любые больницы. Даже смешно, уровень человека говорит сам о себе", — написала она в переписке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевцова распространила в сети переписку с Гуфом и аудиосообщения, которые говорят о том, что между ними была интимная связь.

Яна Шевцова Фото: instagram.com

Яна Шевцова Фото: instagram.com

Позже появилась информация, что они якобы тайно встречались два года. Шевцова также призналась, что беременна от Долматова, однако рожать и воспитывать ребенка от звезды не собирается. Более того она рассказала, что прервала беременность.