Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

"Беременна!" Брежнева сделала внезапное признание "с замиранием сердца"

6.6т
Читать материал на украинском

Украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно живет и работает в Москве, ответила на слухи по поводу беременности.

Ранее пользователи сети под одной из ее фотографии в Instagram предположили, что артистка в "интересном" положении, из-за ее анонса по поводу важной новости.

Вера Брежнева анонсировала "важную новость"

Вера Брежнева анонсировала "важную новость"

instagram/ververa

"Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда. Поэтому я хочу представить вам мое "детище", которое я трепетно создавала эти два года – а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца прошу любить и жаловать – VERA – мой собственный бренд косметики", – подшутила она над пользователями.

Брежнева ответила на слухи о беременности

Брежнева ответила на слухи о беременности

Новости
"Беременна?" Бузова в откровенном платье озадачила сеть

По словам Брежневой, она создавала этот бренд под каждую женщину, чтобы все могли верить в красоту и себя.

Вера Брежнева ответила на слухи о беременности

Вера Брежнева ответила на слухи о беременности

instagram/ververa

Поклонники в комментариях совсем не ожидали такого ответа. Некоторые думали, что она расскажет о выходе песни или альбома.

"Хорошего и здорового ему роста", "Поздравляю, но хотелось бы маленького Грузина", – прокомментировали в сети.

"Беременна!" Брежнева сделала внезапное признание "с замиранием сердца"
"Беременна!" Брежнева сделала внезапное признание "с замиранием сердца"
"Беременна!" Брежнева сделала внезапное признание "с замиранием сердца"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужа Брежневой Константина Меладзе заподозрили в романе с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег. Вера отреагировала на слухи. Позже начали говорить, будто артистка собралась разводиться с мужем, на что она также с иронией отреагировала.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Вера Брежнева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес слухи сплетни косметика беременность
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги