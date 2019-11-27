"Беременна!" Брежнева сделала внезапное признание "с замиранием сердца"

Украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно живет и работает в Москве, ответила на слухи по поводу беременности.

Ранее пользователи сети под одной из ее фотографии в Instagram предположили, что артистка в "интересном" положении, из-за ее анонса по поводу важной новости.

Вера Брежнева анонсировала "важную новость" instagram/ververa

"Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда. Поэтому я хочу представить вам мое "детище", которое я трепетно создавала эти два года – а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца прошу любить и жаловать – VERA – мой собственный бренд косметики", – подшутила она над пользователями.

Брежнева ответила на слухи о беременности

По словам Брежневой, она создавала этот бренд под каждую женщину, чтобы все могли верить в красоту и себя.

Вера Брежнева ответила на слухи о беременности instagram/ververa

Поклонники в комментариях совсем не ожидали такого ответа. Некоторые думали, что она расскажет о выходе песни или альбома.

"Хорошего и здорового ему роста", "Поздравляю, но хотелось бы маленького Грузина", – прокомментировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужа Брежневой Константина Меладзе заподозрили в романе с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег. Вера отреагировала на слухи. Позже начали говорить, будто артистка собралась разводиться с мужем, на что она также с иронией отреагировала.

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