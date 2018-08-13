"Года три": любовница мужа Ани Лорак рассказала об отношениях с ним

Финалистка конкурса красоты Яна Беляева, которую называют любовницей мужа опальной украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, признала, что знакома с ним.

Она рассказала ТСН, что видела видео из караоке-бара с Муратом Налчаджиоглу и что это была не она. Однако на ней были такие же самые серьги, что и на видео.

По словам Беляевой, девушку в ролике вообще не видно и пара из клуба флиртует друг с другом.

"Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно, там темно и ничего не видно", - заверила она.

При этом Беляева признала, что знакома с Налчаджиоглу, но у них просто дружеские отношения.

"Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он и Мурата хороший друг. У нас с ним (Муратом — ред.) дружеские отношения. Видимся не часто, в компании", - добавила девушка.

Однако Беляева отказалась делиться подробностями своей личной жизни, сказав лишь, что недавно у нее начались отношения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании Беляевой. В это время Лорак участвовала в фестивале "Жара", который проходил в Баку (Азербайджан). Супруг популярной украинской исполнительницы обнимал спутницу и касался интимных зон. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.

Отметим, Яна Беляева - молодая киевская тусовщица и бизнес-вумен, торгующая одеждой и обувью в Instagram. Сейчас девушка готовится к финалу конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018". Также в сети появилась информация, что Мурат снимает Яне квартиру в Киеве. За его же счет девушка сделала несколько пластических операций.