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14 ноября • обновлено в 20:15
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Gena VITER померился достоинством с экс-участником "Танцы со звездами" Полиграфом Шариковым

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13 ноября на сцене Дворца "Октябрьский" состоялось выступление дуэта Gena VITER и Полиграф Шарикоff, покоривших публику своим треком и клипом “Я ловлю от жизни кайф”.

Отметим, что артисты устроили настоящий батл во время исполнения совместной песни, которая успела стать народным хитом. Создавалось ощущение, что артисты решили померятся своим мужским достоинством, на глазах у почти двухтысячной аудитории.

Gena VITER и Полиграф Шарикоff

Gena VITER и Полиграф Шарикоff

Сразу было видно, что Gena VITER не собирается сдавать позиций, и не смотря, на все попытки известного белоруса утянуть внимание публики своими прокачанными в зале формами, вокал певца Gena VITER в три октавы сделал свое дело. Публика аплодировала стоя и выкрикивала имя Gena VITER, что явно задело автора "нетленки" “Черный бумер”.

Gena VITER и Полиграф Шарикоff

Gena VITER и Полиграф Шарикоff

А после песни развязалась нешуточная словесная перепалка между артистами. Полиграф пожелал достичь коллеге таких же высот, как и он, на что Gena VITER парировал колкой шуткой, сказав, что есть две неизменные величины - индийские фильмы и песни Сереги. Не выдержав иронии, Полиграф поднял свое пальто и насильно натянул его на артиста.

Gena VITER и Полиграф Шарикоff

Gena VITER и Полиграф Шарикоff

Возможно, нарастающая с невероятной скоростью популярность артиста Gena VITER не дает покоя Полиграфу Шарикову, но многие отметили, что в отношениях между певцами повеяло холодком.

Отметим, что совсем недавно Gena VITER презентовал клип на лирическую композицию “VODA” , где раскрыл истинную формулу любви!

Gena VITER и Полиграф Шарикоff

Gena VITER и Полиграф Шарикоff

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шоу Танці з зірками
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