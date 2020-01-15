Gena VITER 36 часов медитировал в Индийском океане

Многие артисты в январе отправляются в жаркие страны, чтобы черпнуть вдохновение под палящим солнышком, вблизи моря или океана. Gena VITER, не стал исключением и после напряжённого концертного графика, тоже решил попутешествовать.

Выбор артиста, выпал на мечту любого туриста, Мальдивские острова. Gena VITER не смог просто лежать в шезлонге и на второй день отпуска решил испытать себя водной стихией. Практика нахождения в воде, в течении 36 часов, помогает человеку преодолеть свои страхи. Туристов отвозят далеко от берега и оставляют под присмотром курсирующего катера. В группе из 9 человек Gena VITER пробыл в воде дольше всех, более суток.

Gena VITER: -Это был ценный опыт. Когда остаёшься наедине с океаном понимаешь свое истинное предназначение. Цену жизни, любви и даже воды. В последние часы медитации на рассвете я понял, что должен продолжать и не в коем случае не сдаваться. Ночью было холодно, я был в жилете, несколько раз меня охватывала паника, что нападёт акула или я засну и захлебнусь. Потом пришел покой и уверенность, что все будет хорошо. Всех с прошедшими праздниками. Ваш Gena VITER.

Напомним, что крайний клип Gena VITER, как раз назывался VODA.

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